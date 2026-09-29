Da li je Luka Modrić najveći fudbaler Hrvatske ikad? Zvonimir Boban teško rekao "Da"

Da li je Luka Modrić najbolji fudbaler u istoriji Hrvatske? Boban ga poštuje i kao igrača i čovjeka, ali ne može da kaže jasno - "Da".

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Dok Luka Modrić i u 42. godini piše istoriju fudbala, svaki meč Hrvatske izaziva dodatnu pažnju zbog njega. Svi su odavno svjesni da se bliži kraj i žele da uživaju u igri majstora fudbala iz Zadra.

Uživa gledajući Modrića i Zvonimir Boban, predsjednik Dinamo Zagreba i jedan od najvećih hrvatskih igrača ikad. Ipak, na pitanje da li je Luka Modrić najveći kojeg je ta zemlja imala, Boban ne može eksplicitno da kaže "da".

"On ima najbolje rezultate, a teško je reći ko je najbolji. Svakako je fantastičan, jedinstveni fudbal koji je Hrvatskoj i cijelom svijetu pokazao izuzetan fudbal. Fudbaler je velike inteligencije, vrhunske tehnike i čitanja igre. On je jedinstven", rekao je Boban u razgovoru za "Kadena SER", u emisiji sa bivšim srpskim fudbalerom Bojanom Krkićem Seniorom.

"Zvone, sjećaš se kad sam te pitao za Luku?"

Nekadašnji fudbaler iz Paraćina podsjetio je Bobana na to šta mu je rekao o Modriću prije više od decenije. Tada je Krkić senior zvao Bobana da ga pita za Luku jer je Barselona razmatrala da ga dovede iz Totenhema.

"Sjećam se da sam te pozvao telefonom i pitao za Modrića. Rekao si mi da je klasična 'desetka' i da balkanski fudbaleri imaju veliki talenat, ali da nisu svi glavom 'unutra'. Ipak, za Luku si mi rekao da je čista 'desetka' i kao čovjek i ka fudbaler. To nikad neću zaboraviti", rekao je Krkić, čiji je sin Bojan svojevremeno bio Barselonin vunderkind.

"Luka je bio na sastanku sa nama u Barseloni i nije potpisao jer smo imali Inijestu i Ćavija, ali se i danas sjećam tog razgovora sa tobom", dodao je Krkić u razgovor sa Bobanom.

Boban plakao zbog Modrića

Izvor: HRT2/Screenshot

Zvonimir Boban sjedio je u publici kada je Luka dobijao FIFA priznanje 2018. godine za igrača godine i rasplakale su ga Modrićeve riječi o Hrvatskoj.

"Volio bih da pozdravim svoju Hrvatsku, kako smo samo prekrasno ljeto imali, hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave", rekao je tada Modrić dok je Boban bio u suzama. Njihov dobar odnos potvrđen je i lijepim Bobanovim gestom kada je napisao emotivan predgovor Lukinoj knjizi.

"Španijo, ustani zbog Luke Modrića"

Španski list "AS" pozvao je navijače na stadionu Sevilje da u utorak uveče ustanu i aplaudiraju Luki Modriću. "On je najveći vezista u istoriji fudbala, njegovi brojevi i ostavština govore o tome", navedeno je u pozivu navijačima.

Modrić je najbolje godine karijere proveo u Španiji, igrajući za Real Madrid od 2012. do 2015. Na stadionu "Santjago Bernabeu" je postao osvajač Zlatne lopte i šest titula Lige šampiona.

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Pogledajte 00:25 Simi i Luka Modrić Izvor: tiktok/@tiktokbalkans Izvor: tiktok/@tiktokbalkans

(MONDO)