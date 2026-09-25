Fabijan Ruiz: "Ako je Luka Modrić osvojio Zlatnu loptu, što ne bih i ja?"

Fabijan Ruiz vjeruje da može da osvoji Zlatnu loptu, ističući svoje trofeje i uspjehe sa Parizom i Španijom.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ko će osvojiti Zlatnu loptu za sezonu 2025/26? Konačna odluka biće saopštena 26. oktobra u Londonu, gdje se prvi put organizuje "Frans fudbalov" izbor Zlatna lopta (Ballon d'Or), a čini se da dugo nismo imali situaciju da vlada ovolika neizvjesnost pošto niko od fudbalera nije odskočio toliko da bismo mogli da kažemo "on je taj".

Anketa Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026? Rodri 22.22% (2)

Majkl Olise 0% (0)

Lionel Mesi 44.44% (4)

Kilijan Mbape 11.11% (1)

Lamin Jamal 22.22% (2)

Erling Haland 0% (0)

Bruno Fernandeš 0% (0)

Hviča Kvarachelija 0% (0)

Hari Kejn 0% (0)

Usman Dembele 0% (0)

Nijedan od navedenih igrača 0% (0) Povratak na glasanje Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026? Rodri

Majkl Olise

Lionel Mesi

Kilijan Mbape

Lamin Jamal

Erling Haland

Bruno Fernandeš

Hviča Kvarachelija

Hari Kejn

Usman Dembele

Nijedan od navedenih igrača Glasaj Rezultati



U izboru je ukupno 30 fudbalera i najveće šanse daju se Laminu Jamalu, Hariju Kejnu, Kilijanu Mbapeu, Rodriju, Leu Mesiju i Hviči Kvaracheliji, međutim iz prikrajka vreba i Fabijan Ruiz.

Za razliku od ostalih igrača sa spiska, Fabijan Ruiz jedini može da kaže da je osvojio Ligu šampiona sa Pari Sen Žermenom i još Svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom Španije, što bi mogao da bude veliki argument za one koji budu glasali u izboru za igrača godine za 2025/26.

Šta je rekao Fabijan Ruiz?

"Zašto ne bih mogao ja da osvojim Zlatnu loptu? Gledajući timski - bio sam igrač koji je osvojio najviše trofeja. Mislim da ih je u posljednjih nekoliko godina bilo sedam. Jako sam zadovoljan ovom sezonom i onime što sam ostvario, posebno zato što sam se osjećao važnim i u Pari Sen Žermenu, a i u reprezentaciji Španije", rekao je Fabijan Ruiz za madridski list "AS" i uporedio se sa Lukom Modrićem i Rodrijem koji su kao vezni igrači podigli "Zlatnu loptu".

"Mnogo je igrača odigralo sjajnu sezonu. Svi nominovani su tamo s razlogom i mnogo je odličnih igrača koji su imali dobru sezonu. Ako Zlatnu loptu osvoji neko iz moje svlačionice, još bolje. Ne gledam ih kao rivale, nego isključivo kao saigrače koji takođe zaslužuju biti tamo i osvojiti je".

Ko je Fabijan Ruiz?

Radi se o centralnom veznom fudbaleru koji je ponikao u sistemu Betisa i za ovaj klub igrao je do 2018. godine, poslije čega je otišao u Napoli. Tamo je posebno briljirao kod Karla Anćelotija, a onda ga je Pari Sen Žermen kupio u ljeto 2022. godine za 22 miliona evra. Od tada je manje-više bio standardan u Pari Sen Žermenu za koji je lane odigrao 34 utakmice i na njima je dao dva gola i imao pet asistencija. U dresu Španije, počeo je četiri utakmice na Mundijalu i postigao je jedan gol - protiv Belgije.

Ko je sve nominovan za Zlatnu loptu?

Evo kojih 30 fudbalera je ušlo u konkurenciju za "Zlatnu loptu" za 2025/26:

Vitinja (PSŽ i Portugal)

Vinisijus Žunior (Real Madrid i Brazil)

Dajo Upamekano (Bajern Minhen i Francuska)

Feran Tores (Barselona, sada PSŽ i Španija)

Vilijam Saliba (Arsenal i Francuska)

Fabijan Ruiz (PSŽ i Španija)

Rodri (Mančester siti, sada Barselona i Španija)

Deklan Rajs (Arsenal i Engleska)

Hulijan Kinjones (Al Kadisija i Meksiko)

Vilijan Pačo (PSŽ i Ekvador)

Majkl Olise (Bajern Minhen i Francuska)

Žoao Neveš (PSŽ i Portugal)

Lionel Mesi (Inter Majami i Argentina)

Nuno Mendeš (PSŽ i Portugal)

Kilijan Mbape (Real Madrid i Francuska)

Lautaro Martinez (Inter i Argentina)

Markinjos (PSŽ i Brazil)

Sadio Mane (Al Nasr i Senegal)

Lamin Jamal (Barselona i Španija)

Hviča Kvarachelija (PSŽ i Gruzija)

Hari Kejn (Bajern Minhen i Engleska)

Ašraf Hakimi (PSŽ i Maroko)

Erling Haland (Mančester siti i Norveška)

Gabrijel Magaljaeš (Arsenal i Brazil)

Bruno Fernandeš (Mančester junajted i Portugal)

Luis Dijaz (Bajern Minhen i Kolumbija)

Usman Dembele (PSŽ i Francuska)

Mark Kukurelja (Čelsi, sada Real Madrid i Španija)

Pau Kubarsi (Barselona i Španija)

Džud Belingem (Real Madrid i Engleska)

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(MONDO)