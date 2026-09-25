Filip Kostić očekuje veću podršku navijača u narednom meču protiv Holandije, uprkos razočaravajućem porazu od Grčke.

Izvor: RTS2/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Grčke 2:1 (0:1) pred sablasno praznim tribinama stadiona "Rajko Mitić". Ne pamti se slabija posjeta za "orlove" u Beogradu, možda još od onog čuvenog susreta sa Poljskom, a razlozi su brojni - prije svega veliko razočaranje u fudbalsku reprezentaciju Srbije.

U takvoj atmosferi nije lako igrati, ali jedan od najiskusnijih Filip Kostić nada se da će i pored novog poraza navijači prepoznati da je trenutak da ih podrže već u narednom meču protiv Holandije (nedjelja, 18.00).

Vidi opis Filip Kostić: "Očekujemo veću podršku, ali razumijemo navijače" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Očekujemo da će biti više publike, očekujemo podršku, ali razumijemo navijače. I mi želimo najbolje uvijek, nadam se da će u nedjelju biti bolje", rekao je Filip Kostić za RTS poslije utakmice, svjestan toga da bi bolji rezultat svakako uspio da ubedi srpske navijače da ih podrže.

"U nedjelju nas čeka još zahtevnija utakmica. Holandija je preozbiljna ekipa, moramo bolje i moramo da zadržimo sve što je bilo pozitivno. Imamo puno dobrih igrača i tu nema stajanja".

Šta je još rekao Kostić?

Vidi opis Filip Kostić: "Očekujemo veću podršku, ali razumijemo navijače" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Istakao je da je Srbija dobro otvorila utakmica i da je poslije vođstva od 1:0 kvalitetno stajala na terenu, kao i da je njemu prijala nova uloga - lijevog beka.

"Bilo mi je dobro, dobro sam se osjećao. Lijepo sam sarađivao sa Pavlovićem, imao sam par situacija i sa Cvetkovićem. Bilo mi je okej, odradio sam ono što je selektor rekao i zahtijevao od mene. Naravno, imajući u vidu da sam i ja kasno počeo sa pripremama, dobro sam se osjećao na terenu i biće to sve bolje i bolje", rekao je Kostić.

"Naravno, ja sam se najviše obradovao zbog Dušana Tadića i mislim da su se i drugi isto obradovali. Velika je stvar što nam se on vratio. Imam osjećaj kao da nije ni odlazio i jako nam sve to znači, za igru i za cijelu atmosferu. Zaslužili smo da bude tu. On je jedan od naših najboljih igrača u istoriji Srbije i to moramo da poštujemo. Ne smemo tako lako da se odričemo naših igrača, posebno takvih kao što je Dušan Tadić", zaključio je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:07 Magija Tadića i gol Srbije Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)