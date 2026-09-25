Nakon povratka u reprezentaciju, Tadić dijeli svoja zapažanja o čudnim pravilima koja su uticala na utakmicu sa Grčkom u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Dušan Tadić vratio se u fudbalsku reprezentaciju Srbije poslije dvije godine, a sačekala su ga nova pravila - koja su umalo "orlove" koštala primljenog gola. Kada je Tadić trebalo da bude zamijenjen u 90. minutu, nije za 10 sekundi prišao aut-liniji i ustupio mjesto Petru Sukačevu, tako da je sudija Niberg iz Švedske primjenio novo pravilo koje kaže - da će novi igrač morati da sačeka bar još minut prije nego što uđe na teren.

Bilo je to znatno duže od toga, prošla je "čitava vječnost" dok je Sukačev ušao na teren i ponovo je odnos snaga s Grcima bio 11 na 11 (na kraju nije pomoglo), a takvo pravilo iznenadilo je Dušana Tadića koji smatra da je sudija oštetio srpsku reprezentaciju.

"Imali smo neke nezgodne situacije. Ova pravila ne razumijem. Kada sam izlazio iz igre, imali smo igrača manje", rekao je poslije utakmice Dušan Tadić: "Bukvalno sam sprintao da izađem, a on ne pusti igrača da uđe. Baš neke čudne stvari, ali nećemo da tražimo izgovore. Mogli smo da reagujemo bolje kod drugog gola, šta da se radi. Moramo da gledamo sa pozitivne strane. Grčka je dobra reprezentacija, dobar je bio test za nas i treba ovo da iskoristimo za ono najbitnije što slijedi".

"Bila je jako zahtjevna utakmica. Grčka je dobra reprezentacija, bilo je dosta nekih situacija, i u njihovu i u našu korist. Dobro smo otvorili utakmicu, poslije su preuzeli inicijativu, presjekao nas je njihov prvi gol", dodao je kapiten Srbije.

Šta dalje za Srbiju?

Vidi opis Dušan Tadić: "Ja ova pravila ne razumijem, dešavaju se čudne stvari" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Orlovi" su na loš način počeli novi ciklus u Ligi nacija, a da stvar bude gora - ovo je vjerovatno i najlakša utakmica koja ih je čekala do kraja godine. Već u nedjelju na "Marakanu" stiže Holandija.

"Radi se o fenomenalnoj reprezentaciji, to je A divizija. Moramo da iskoristimo utakmice u najboljem smislu, da nas učine boljima i da idemo dalje", rekao je Tadić i istakao da se super osjećao po povratku u dres državnog tima: "Promijenilo se dosta toga, nove generacije, debitanti. Drago mi je zbog nekih koji su igrali prvi put, to je dobra škola za njih".

"Mislim da smo djelovali kao ekipa. Možda smo im previše dali inicijativu, ali smo imali neke dobre momente, djelovali složno, da se borimo jedni za druge. Druge ekipe imaju kvalitet, fudbal je timska igra, ali i igra individualnih grešaka i nekih nedostataka. Bilo je dosta pozitivnih, ali i negativnih stvari koje treba da pretvorimo u pozitivne i idemo dalje", zaključio je kapiten Srbije poslije još jednog poraza Srbije kod Veljka Paunovića koji je preuzeo odgovornost za to.

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Pogledajte 01:07 Magija Tadića i gol Srbije Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)