Kristijano Ronaldo se brukao u Lisabonu protiv Velsa

Kristijano Ronaldo ponovo razočarao u dresu Portugala, promašivši nekoliko velikih prilika protiv Velsa u Ligi nacija.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portugal je na svom stadionu "Žoze Alvalade" u Lisabonu pobijedio Vels 1:0 (1:0) u 1 kolu Lige nacija, golom Žoaa Feliksa u 22. minutu. Udarac sa ivice šesnaesterca bio je dovoljan za pobjedu jer je lopta na putu ka golu zakačila Bena Dejvisa i prevarila golmana Denija Vorda.

Ipak, priča o utakmici Portugala nikad nije priča o bilo čemu drugom osim o Kristijanu Ronaldu, koji se ponovo veoma mučio i promašivao velike prilike.

Uprkos pobjedi i potpunoj terenskoj dominaciji Portugala (22 udarca u odnosu na samo pet Velšana), utakmicu je obilježila izuzetno frustrirajuće veče Kristijana Ronalda, koji je u svom 234. nastupu za reprezentaciju ostao bez pogotka u seriji velikih promašaja.

Svi su vidjeli koliko ga bole promašaji

CR7 je već na početku meča prošao po desnoj strani, ali je iz teške pozicije pogodio samo spoljni dio mreže. Poslije toga se nakon dobre akcije Portugala našao se u opasnoj zoni, ali je nespretan prijem lopte omogućio defanzivcu Velsa Neku Vilijamsu da interveniše i spriječi opasnost.

Naravno da nije Ronaldo odustajao. Pred kraj prvog poluvremena dobio je dobru loptu na oko 12 metara od gola, šutirao veoma traljavo i slabo, pa je golman Deni Vord lako uhvatio loptu, dok je Ronaldo frustracije šutirao nogom u prazno, iskalivši svoj bijes.

Najveći promašaj Ronalda - svima je bilo neprijatno

Sve to bilo je uvod u promašaj utakmice u 50. minutu, kada je poslije akcije Rubena Neveša i Pedra Neta po desnoj strani Kristijano ostao sam i neometan šutirao sa oko četiri metra od gol-crte. I ni to nije bio gol. Na potpuno iznenađenje publike tako je loše šutirao Kristijano da je potpuno prebacio gol.

Poslije toga je Kristijano uspio da pogodi, ali nije učinio to prema pravilima, već aktiviravši se iz ofsajda.

Igrao se 59. minut kada je Bruno Fernandeš poslao precizan pas u prazan prostor, Ronaldo utrčao iza leđa odbrani Velsa, poslao loptu u donji ugao gola i otrčao do korner zastavice izvodeći svoju prepoznatljivu "Siuuu" proslavu. Nakon VAR provjere, utvrđeno je da se nalazio u minimalnom ofsajdu, pa je pogodak poništen.

Nije prošlo mnogo vremena od toga, a selektor Žorž Žezus učinio je Ronaldu uslugu i izveo ga iz igre.

CR7 će brzo imati šansu da se iskupi

Nakon uvodne pobjede nad Velsom (1:0), Portugal takmičenje nastavlja u Grupi D Lige A UEFA Lige nacija 2026/27. Za plasman u završnicu boriće se protiv reprezentacija Norveške, Danske i ponovo Velsa. Sljedeći meč igraće 27. septembra protiv Norveške u gostima.

Drugi gol Kristijana Ronalda na Portugal Uzbekistan Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)