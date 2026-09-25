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Zbog ove proslave je Izraelac odmah isključen: "Ne pucam iz puške, to je bilijarski štap"

Zbog ove proslave je Izraelac odmah isključen: "Ne pucam iz puške, to je bilijarski štap"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sajed Abu Farki isključen je zbog proslave gola koja je izazvala kontroverzu na utakmici Austrija - Izrael. Saznajte više o ovom incidentu.

izraelac iskljucen protiv austrije zbog proslave gola Izvor: X/@ShaykhSulaiman/Printscreen

Austrija je pobijedila Izrael 3:1 u Lincu na startu Lige nacija, međutim sa ove utakmice će se najviše pamtiti detalj iz 55. minuta. Nakon što je Sajed Abu Farki postigao gol u 55. minutu za izjednačenje rezultata, sudija Kabakov (Bugarska) ga je odmah isključio.

Razlog je proslava gola Abua Farkija koji je za nju dobio žuti karton, a kako je samo tri minuta prije toga već bio opomenut zbog nesportskog ponašanja, to je značilo da će ranije na tuširanje.

Šta je uradio Abu Farki?


Poslije postizanja gola, Abu Farki je otrčao do korner zastavice i iščupao ju je iz zemlje, a onda je podigao na način na koji je sudija smatrao da je neprimjeren. Preciznije, sudija iz Bugarske smatrao je da Abu Farki simulira pucanje iz puške, što je u ovom osjetljivom političkom trenutku na Bliskom istoku više nego neprihvatljivo.

Zbog toga je odmah pokazao drugi žuti Abu Farkiju i istjerao ga sa utakmice, međutim kasnije je stiglo objašnjenje da fudbaler nije imao namjeru da pokaže tako nešto - nego je to njegova uobičajena proslava gola.

Preciznije, Abu Farki korner zastavicu koristi kao "bilijarski štap" i to je želio da uradi i u Lincu, ali je protumačeno drugačije.


Na kraju, iako je pokušao da ubijedi sudiju da nije imao nikakvu ružnu namjeru, Abu Farki je morao u svlačionicu. Austrija je iskoristila igrača više i došla je do pobjede u nadoknadi vremena, kada su pogotke dali Mvene i Kalajdžić, a u istoj grupi je tzv. Kosovo pobijedilo Irsku uz skandal sa UČK.

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00:25
Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Liga nacija Izrael Austrija

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