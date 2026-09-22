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Irska dočekuje Izrael u Srbiji: Izraelski savez se žali UEFA zbog izjava irskog selektora

Irska dočekuje Izrael u Srbiji: Izraelski savez se žali UEFA zbog izjava irskog selektora

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Agencije
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Selekcija Irske će u okviru Lige nacija biti domaćin ekipi Izraela u Bačkoj Topoli, a naelektrisanu situaciju između dva tima je izazvala izjava irskog selektora Hejmira Halgrimsona.

Izrael se žali UEFA zbog izjava selektora Irske Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savez Izraela razmatra mogućnost podnošenja zvanične žalbe Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) zbog izjava selektora reprezentacije Irske Hejmira Halgrimsona.

Halgrimson je prošle sedmice saopštio spisak irskih igrača za utakmice u Ligi nacija, a novinari su ga pitali koliko će biti teško zadržati fokus igrača na fudbalu tokom predstojećeg takmičenja.

"Mi ne igramo sa genocidom, već protiv genocida. Igramo protiv Izraela, ne igramo sa Izraelom", rekao je tada 59-godišnji islandski trener, prenio je pisanja izraelskih medija Ajriš Tajms.

Portparol Fudbalskog saveza Izraela je na to rekao: "Nemoguće je da neko protiv nas kaže genocid, a da na to ne reagujemo", prenijele su agencije.

Izraelski sportski sajtovi potom su objavili da Savez razmatra podnošenje žalbe u UEFA.

Halgrimson je ostao pri stavu koji je iznio prošle godine, kada je rekao da "ne može da razumije zašto su UEFA i FIFA uvele Rusiji zabrane poslije napada na Ukrajinu, dok Izrael nije kažnjen zbog dešavanja u Gazi i na Zapadnoj obali".

Izrael će u četvrtak u Lincu igrati protiv Austrije u prvoj utakmici Lige nacija, a potom će u nedjelju u mađarskom Debrecinu biti domaćin Irskoj.

Međunarodne utakmice i mečevi evropskih klupskih takmičenja ne igraju se u Izraelu od oktobra 2023. godine iz bezbjednosnih razloga.

Fudbalski savez Irske odlučio je da utakmicu protiv Izraela kao domaćin umjesto u Dablinu odigra 4. oktobra u Bačkoj Topoli, navodeći operativne izazove koji bi mogli da utiču na organizaciju utakmice na domaćem terenu.

(MONDO, agencije)

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Tagovi

Izrael Irska Liga nacija

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