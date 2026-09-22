Huančo Ernangomez: "Bio sam vozač Nikole Jokića"

Košarkaš Panatinaikosa Huančo Ernangomez je otkrio kako je izgledalo druženje sa najboljim košarkašem NBA lige Nikolom Jokićem.

Izvor: MN PRESS, Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

Španski košarkaš Huančo Ernangomez (30) je za četiri godine u Denveru dobro upoznao najboljeg košarkaša svijeta Nikolu Jokića. Iako je sad jedan od najpoželjnijih centara Evrope, period u najjačoj ligi je ostavio poseban trag, a o tome je govorio za Meridian sport.

"Nevjerovatno iskustvo imam sa Nikolom. Mislim, bili smo najbolji prijatelji četiri godine. Provodili smo vrijeme zajedno svakog dana. Uvijek smo išli na večere prije utakmica na gostovanjima. Bili su to dobri dani. Poslije utakmica sam ga vozio često, bio sam njegov vozač", našalio se Ernangomez na svoj račun.

"On je zaista sjajan čovjek. Skroman je, ima sjajnu porodicu. Ima odličan odnos sa roditeljima, braćom i suprugom. Znate, zaslužuje sve najbolje. Jedan je od najboljih igrača ikada. Zaslužuje sve što je postigao. Zaista mnogo radi, voli da se takmiči i voli da pobjeđuje. Sjajan je čovjek", dodao je on o Nikoli Jokiću.

"Jednostavan je čovjek, skroman"

Iako period od 2016. do 2020. nije bio trenutak slave koji danas ima, Nikola Jokić je i tad bio igrač koji je zadužen za zabavu u svlačionici. "Sve je bilo zabavno. On je stvarno veoma interesantan. Bio je zabavan lik u svlačionici. Uvijek se šalio, uvijek je uživao. Jednostavan je čovjek, skroman. Uvijek se šalio i smijao. Stvarno je veoma zabavan."

Savjeti najboljeg košarkaša svijeta "Vjerovatno da samo treba biti smiren. Da uživaš u tome što radiš i da stvari možda ne treba shvatati previše ozbiljno."

Iako je Ernangomez već tri godine u Evropi, a cijelih šest nije dio Denvera, prijateljstvo sa Nikolom Jokićem i dalje traje. "Čujemo se svakih nekoliko mjeseci. Pošaljemo jedan drugom neke gluposti. Uvijek mi je drago kada ga vidim. Pratim njegove utakmice. Imamo i grupu prijatelja, zajedno sa njegovim kondicionim trenerom i još nekim ljudima. Dobri smo prijatelji i ostajemo u kontaktu", rekao je on.

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(MONDO)