Marko Nikolić: "Moraš da umreš kad čuješ 'Bože pravde', za Hrvate je reprezentacija pitanje života i smrti"

Najbolji srpski trener Marko Nikolić naglašava koliko je bitno "ginuti" za dres reprezentacije Srbije. Izbliza godinama gleda kako to rade za svoj tim hrvatski fudbaleri.

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia / YouTube / Super Indirektno kod Milana i Popa

Trener AEK-a iz Atine i najuspješniji srpski stručnjak Marko Nikolić (47) smatra da bi reprezentacija Srbije mogla da igra i protiv najvećih i da bude "nezgodan rival", ali pod uslovom da odnos igrača prema dresu bude pravi. Poput onog koji imaju hrvatski reprezentativci, koje vodi u Grčkoj i koje je vodio kroz karijeru.

"Imam u AEK-u Domagoja Vidu i Lovra Majera, a imao sam ranije Vedrana Ćorluku. I znam kako se odnose prema pozivu, odnosno prema šansi uopšte da igraju za svoju zemlju i reprezentaciju, kada gledaju da li su na prvoj listi, na rezervnoj listi... Za njih je to pitanje života i smrti, a pričam to u najpozitivnijem smislu. To moramo i mi da izgradimo", rekao je Marko Nikolić u emisiji Super-indirektno kod Milana i Popa na TV Una.

Ispratio je Nikolić koliko je teško palo Paunoviću to što su ga igrači odbijali početkom ljeta i naglašava da je prihvatanje poziva nacionalnog tima nešto što je osnov uspjeha svake reprezentacije.

"Neko dođe i postavi pitanje kako su oni drugi i treći na svijetu, a mi nismo, a tu smo i slični smo. Pratio sam Veljkove izjave tokom one sada već čuvene turneje na kraju sezone. To je nešto što je za mene početak svega i mora to da bude".

"Da umreš kad ti svira himna, nema ništa svetije"

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pričao je i na današnji dan Nikolić o tome sa svojim prijateljem Zoranom Batom Mirkovićem, selektorom U-21 reprezentacije koji je ovog ponedjeljka, na svoj rođendan, okupio svoju selekciju na pripremama u Novom Sadu.

"Bio sam privatno sa Batom Mirkovićem danas kad sam mu čestitao rođendan i govorio sam o tome u mladim selekcijama, a to odatle mora da kreće, kao i od kuće. Ti dječaci valjda moraju da se vaspitaju na taj način da nema ništa svetije i bolje nego igrati za svoju zemlju. Samo to da promijenimo, pa ćemo imati rezultat. Kad ti svira 'Bože pravde', moraš da umreš dole na terenu. Ne moraš da imaš kvalitet, ali moraš da umreš dole. Zvuči jednostavno, ali to nije nama u praksi lako sprovodljivo. To mora da bude slovo 'A' u azbuci u reprezentaciji", rekao je Marko Nikolić.

Vjeruje trofejni srpski stručnjak u kvalitet srpske "A" selekcije pred njen početak u Ligi nacija i još jednom naglašava - odnos mora da bude pravi.

"Mislim da imamo kvalitet i uvijek sam to govorio. Možda nismo najbolji na svijetu i možda se mnogi neće složiti sa mnom, ali mislim da imamo dovoljno kvaliteta da možemo da budemo neprijatno mnogima, uz dobru organizaciju i uz odnos koji ne smije da bude upitan. To bi bila naša mjera u ovom trenutku, da budemo neprijatni mnogima, a to znači i ponajvećim. Mislim da nam to samo od odnosa zavisi".

"Reprezentacija? U budućnosti - da, sad podržimo Veljka"

Izvor: MN PRESS

Da li bi vodio reprezentaciju Srbije? Da, ali to sada nije tema razgovora, naglasio je Nikolić.

"U nekom momentu u budućnosti - da. To sada nije tema, jer Srbija ima dobrog selektora. Nema veće časti nego biti jednog dana selektor. Već sam bio selektor Srbije, doduše do 19 godina, u vrijeme Toleta Karadžića i Zorana Lakovića, davno. Nema ljepšeg osjećaja. Bio sam jako kratko, jer sam bio jako mlad trener i nisam se lijepo osjećao, iako je to bilo jako dobro mjesto za posao, Savez je tada bio najbolje mjesto u Srbiji, u svakom smislu. Napravljena je Pazova, bilo je to jedino mjesto gdje su plate bile na vrijeme, infrastrukture, uslovi... Ipak, kao mlad trener osjećao sam potrebu da radim svakodnevno i vratio sam se u Rad. Svi su mislili 'Ovaj nije normalan', jer su se svi tukli da uđu u Savez ali htio sam da svakodnevim radom gradim karijeru. Vodio sam je samo dvije utakmice i otišao sam relativno brzo, ali ništa ljepše nema nego da ti svira himna".

Insistira Nikolić da bi sada trebalo podržati Veljka Paunovića na svaki način.

"Moramo Veljka da ispoštujemo stvarno, jer je zaslužio to. Ozbiljan je trener, posvećen, bavi se time na način malo neuobičajen za nas. Možda mu je u ovom trenutku mali hendikep to što nije bio ovdje, pa mu malo promiču neke stvari, kakvi su odnosi u ovoj zemlji, fudbalu, ali čitajući njegove izjave mislim da su mu stvari sada jasnije u tom smislu. Trebalo bi mu dati podršku da nas obraduju u Ligi nacija, jer nam je potrebno malo radosti u fudbalu", kazao je Nikolić.

Reprezentacija Srbije 24. i 27. septembra na "Marakani" u Beogradu igra protiv Grčke i Holandije u Ligi nacija, pa 1. i 4. oktobra gostuje Njemačkoj i Holandiji. I imaće podršku Marka Nikolića - kao svog velikog navijača. I s obzirom na to njegov veliki autoritet, ove poruke "orlovima" sigurno će doprijeti do igrača.

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