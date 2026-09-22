Da li Srbija dobija novog selektora? Oglasio se George Krecu nakon debakla odbojkaša

Nakon debakla na Evropskom prvenstvu, George Krecu se oglasio o svom ostanku na klupi odbojkaške reprezentacije Srbije.

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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ispala je sa Evropskog prvenstva već u osmini finala pošto ju je prethodne noći u Torinu nadigrala Slovenija. Na kraju 3:0 za Slovence, a ono što posebno boli je nemoć "orlova" koji su u prva dva seta zbirno osvojili tek 27 poena, što dovoljno govori o dominaciji protivnika.

Tek u trećem setu uspjeli su koliko-toliko da pariraju, vjerovatno jer su i Slovenci spustili tempo, svjesni da su se već plasirali u četvrtfinale gdje ih čeka Belgija. A šta "orlove" čeka poslije istorijskog debakla, kakav se ne pamti od devedesetih?

Da li ostaje George Krecu?

Selektor "orlova" George Krecu, koji je tu od prošle godine, upitan je poslije utakmice u Torinu da li će ostati na klupi i već se tu može naslutiti da se njemu ostaje: "To je nešto o čemu mora da odluči Savez. Jasno je da ćemo imati uspone i padove, jer sam birao neke igrače iz, da kažemo, starije generacije da pomognu novoj generaciji da napreduje. Oni su im prošle godine pružali podršku, kada smo takođe imali mnogo povreda. Ove godine smo počeli sa jednom grupom, a zatim su, korak po korak, pristizali i ostali. Takođe su Luburić i Ivović, kao i Jovović, fizički bili sve bolji i pomagali su na treninzima. Mnogo su pomagali i van terena, kako bi ovi momci imali priliku da napreduju", rekao je Krecu.

"Što se tiče mog ostanka, to je isključivo odluka Saveza. Ali mislim da smo uradili ono što su od nas na početku tražili - da uvedemo nove momke. Potrebno je vrijeme da ih dovedemo na određeni nivo, ali mi smo to uradili. U ovom trenutku oni su na pravim mjestima i u inostranstvu. Pronašli su dobre klubove i znam da će tamo gdje odlaze - u Italiju, Njemačku, Rusiju - imati dobre protivnike i dobre uslove za napredak. To će pomoći i reprezentaciji da ponovo ima igrače na visokom nivou", zaključio je.

Ko je igrao za Srbiju?

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Na spisku selektora Srbije Georgea Krecua su sljedeći odbojkaši na koje je računao tokom ovog Evropskog prvenstva na kome je srpska selekcija ostvarila tri pobjede i tri poraza:

tehničari: Nikola Jovović, Aleksa Batak;

korektori: Dražen Luburić, Veljko Mašulović;

libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić;

blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza;

primači servisa: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović.

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(MONDO)