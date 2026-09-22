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Srbija doživjela istorijski debakl: Od devedestih i raspada Jugoslavije nije bilo ovako loše

Srbija doživjela istorijski debakl: Od devedestih i raspada Jugoslavije nije bilo ovako loše

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srbija je doživjela istorijski debakl na Evropskom prvenstvu, ispavši od Slovenije u osmini finala sa 0:3. Kapiten Jovović analizirao brojne greške.

srbija dozivjela istorijski debakl na ep Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije doživjela je istorijski neuspjeh na Evropskom prvenstvu u Torinu i prvi put od raspada SFR Jugoslavije ispala već u osmini finala, glatkim porazom protiv Slovenije (0:3), u potpuno neravnopravnom meču. Kapiten Nikola Jovović jedini je poslije meča stao pred novinare.

"Dosta smo slabo odigrali, neočekivano smo griješili u prva dva seta i bukvalno je u nekom momentu bilo negledljivo. Mnogo je to grešaka na ovom nivou. Boli i znali smo da će biti teška utakmica, ali sa igračke strane djelovalo mi je da su nam oni davali loptu, prebacivali je u naše polje da bi čekali naše greške i to se dogodilo. Nisam vidio u njima neku agresivnost na servisu, da nešto gledaju da urade... Ne, oni su samo servirali bez grešaka i čekali da mi pogriješimo i to je to. To je slika utakmice. Svidio mi se taj momenat da su momci ušli i pokušali nešto da promijene. Taj treći set je izgledao OK, ali pred kraj smo opet imali neke greške. To ne osporava činjenicu da je Slovenija odigrala pametnu, kvalitetnu i zrelu utakmicu. A mi - lošu. Kažem to iskreno, šta da radim", rekao je kapiten Jovović (34)

Da li će ostati u reprezentaciji Srbije?

“Ovo pitanje sad… Čekaću neki normalniji momenat za ovu priču. Bogu hvala sam živ i zdrav, ali svakako da na mlađima svijet ostaje", kazao je kapiten Srbije poslije debakla.

U dresu reprezentacije Jovović je ne tako davno, 2019, bio prvak Evrope, a bio je i dva puta bronzani (2013. i 2017). Sada bi mogao da se teškim debaklom neslavno oprosti od nacionalnog tima kojem je potreban očigledno jak "reset" poslije slovenačkog šamara.

Bonus video:

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00:34
Odbojkašice Srbije plaču
Izvor: Arena 5 Premium
Izvor: Arena 5 Premium

(MONDO)

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Odbojka Srbija

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