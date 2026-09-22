Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović prezadovoljan nastupom u Moskvi: "Jedan igrač Zenita vrijedi kao naš cijeli tim"

Košarkaši Igokee m:tel osvojili su peto mjesto na VTB Superkupu u Moskvi.

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"Igosi" su nakon poraza od moskovskog CSKA i Lokomotive Kubanj savladali Zenit iz Sankt Peterburga (83:79) i osvojili petu poziciju na turniru u Moskvi.

Nakon završetka pripremnog turnira, trener Aleksandrovčana Nenad Stefanović nije krio zadovoljstvo nastupom svojih izabranika. Uprkos skraćenoj rotaciji i kadrovskim problemima, njegova ekipa pokazala je izuzetan karakter, a pobjeda izvojevana sa praktično osam zdravih igrača ostavila je poseban utisak.

"Jako dobra utakmica sa naše strane, sa faktički osam zdravih igrača. Pobijediti u okrnjenom sastavu tako moćan tim iluzorno je komentarisati, jer jedan njihov igrač vrijedi faktički kao cijela naša ekipa. Ponosan sam na momke, a to sam im i rekao", izjavio je Stefanović nakon meča.

Iako je tim iz Laktaša tokom priprema pretrpio poraze samo od ruskih velikana, šef stručnog štaba istakao je da je reakcija tima u nastavku bila fenomenalna.

"Nevjerovatno šta smo izvukli sa kakvim karakterom, iz minusa se vratili, isto kao protiv CSKA. Osjećam se srećno kao da smo osvojili turnir. Mislim da smo i prvu utakmicu mogli da odigramo bolje. Ušli smo u nju sa malo više respekta prema CSKA. U drugoj mislim da smo igrali jako dobro. Jako sam zadovoljan".

Stefanović se osvrnuo na cjelokupan pripremni period, naglasivši da su ih poremetile povrede ključnih igrača, ali da zajedništvo unutar tima uliva veliko samopouzdanje pred predstojeće izazove.

"Pripremni period je jako dobar. Neke sitnije i malo ozbiljnije povrede su nas poremetile. Odsustvo Aleksandra Lazića i Petra Kovačevića skoro cijeli avgust sigurno je bio minus faktor, ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem je da su momci zajedno kao tim. Odlična je atmosfera i samo da nas Bog pogleda da budemo zdravi i mislim da će sve biti kako treba", zaključio je Stefanović.

(MONDO)