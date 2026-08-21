Igokea m:tel slavila na startu priprema: Beč pao u Laktašima poslije drame

Košarkaši Igokee savladali su u Laktašima ekipu Beča rezultatom 99:98 u svom prvom pripremnom meču pred početak nove sezone.

Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Domaći tim je odlično otvorio utakmicu i na poluvrijeme otišao sa deset poena prednosti (56:46). Međutim, gosti iz Austrije su u nastavku postepeno smanjivali zaostatak i u posljednjih deset minuta ušli sa samo četiri poena minusa.

Iako je tim Dragana Bajića, nekadašnjeg trenera "igosa", dobio četvrtu dionicu rezultatom 28:25, izabranici Nenada Stefanovića su uspjeli sačuvaju minimalnu prednost i zabilježe pobjedu na pripremama.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Lazar Stefanović sa 21 poenom, jedan manje zabilježio je Strahinja Gavrilović, a dvocifreni učinak ostvarili su još i Nikola Manojlović sa 14 koševa i kapiten Dragan "Gagi" Milosavljević sa dva pogotka manje.

Kod bečkog tima istakao se Aleksandar Langović sa 26 poena, dok je Bara Nđi postigao 17, a Grant Šerfild dodao koš manje.

(MONDO)