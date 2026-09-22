Novak Đoković s ovih šest metoda otvorio oči cijelom svijetu: Bez njih ne bi postao najveći ikada

Metode oporavka koje koristi Novak Đoković su spoj nauke i brige o tijelu i ishrani, što je najbolji svih vremena doveo do savršenstva.

Izvor: Lacoste/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je zaslužio ovu titulu vrhunskim rezultatima i mnogobrojnim teniskim dostignućima, a dugovječnost na ATP turu duguje nauci i najnovijim metodama oporavka. Srpski as je sportista koji vjerovatno najviše vodi računa o svom tijelu i ishrani, a zbog inovacija koje koristi kako bi se što brže vratio u optimalno stanje, često je trpio kritike.

Godinama je mijenjao metode, prilagođavao ih svojim potrebama, uključivao najsavremenije "eksperimente" i na kraju potpuno ovladao vještinama oporavka. Zbog ovih tehnika je Srbin dobio još jednu titulu - neuništivog!

Metod Vima Hofa

Đoković već godinama promenjuje metod Vima Hofa koji podrazumijeva kupanje u ledenoj vodi. Ovaj metod objedinjuje posebne vježbe disanja, postepeno izlaganje hladnoći i mentalni trening. To nije novina u njegovoj karijeri, pošto je još 2020. godine javno govorio o primjeni ovih tehnika i njihovim blagotvornim efektima.

Ovaj koncept je razvio Holanđanin koji ima nadimak "Ledeni čovjek" i važi za jednog od napopularnijih motivacionih govornika u svijetu sporta. Pored ledene kupke, ključni su kontrolisano disanje i koncentracija, odnosno mentalni trening. Njegova tehnika disanja obuhvata serije dubokih udaha praćenih periodima zadržavanja daha, dok se izlaganje hladnoći obično uvodi postepeno, putem hladnih tuševa ili potapanja u hladnu vodu.

Izvor: Tennis Feed/Youtube/Printscreen

Suština ovog sistema nije samo u tome da se izdrže ekstremne temperature. Cilj je da se tijelo svesno dovede u neprijatne situacije i da se nauči upravljanje reakcijama na njih. Upravo kroz ovaj metod Novak uči kako da se izbori sa nepredviđenim situacijama na terenu, poput vjetra, publike i ostalih spoljašnjih faktora.

Hiperbarične komore

U pitanju su posebne komore koje se koriste u oporavku profesionalnih sportista i djeluju u jako kratkom roku, za svega nekoliko minuta. Boravak u njima poboljšava cirkulaciju, obogaćuje krv kiseonikom i crvenim krnim zrncima, izbacuje mliječnu kiselinu, a navodno pospješuje proizvodnju matičnih ćelija.

Srpski as se jednom prilikom našao na udaru stranih medija, kada su ga "optužili" da koristi neregularna sredstva za regeneraciju. On je u tom momentu bio nezaustavljiv na ATP turu i samo je znao da iskoristi ono što je svima dostupno u svijetu profesionalnog sporta.

Đoković je koristio najmoderniju komoru u obliku jajeta i otvoreno je govorio o korišćenju ove inovacije. "To je kapsula koja resetuje vaše baterije u najkraćem mogućem vremenu, za oko osam minuta. Neprestano sam tragao za najboljim mogućim načinom oporavka. Na kraju sam morao sam da ga napravim. Regenesis Pod koristi naprednu tehnologiju osmišljenu da za svega nekoliko minuta ubrza mentalni reset i fizički oporavak, pomažući vam da dostignete vrhunsku formu u svijetu koji se kreće sve brže", rekao je Novak jednom prilikom.

Vidi opis Novak Đoković s ovih šest metoda otvorio oči cijelom svijetu: Bez njih ne bi postao najveći ikada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: John Nacion / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: John Nacion / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: John Nacion / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: John Nacion / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Terapija infra crvenim svjetlom

Ova metoda oporavka je odavno dostupna sportistima I funkcioniše tako što aktivira mitohondrije da proizvode što više energije, tačnije, da se oštećena mišićna vlakna obnavljaju znatno brže. Tretman ublažava upalu mišića nakon intenzivnih treninga i mečeva, postiče bolju cirkulaciju i omogućava bolji protok kiseonika i hranljivih materija do mišića.

Elektromagnetna terapija

Jedna stvar bez koje ne može da zamisli život već nekoliko godina je energetski disk koji nosi svuda sa tobom. U pitanju je zeleni disk sa koncentričnim krugovima koji odašilje energiju.

"To je energetski disk, kreira elektromagnetno polje oko sebe i u vezi sa njim postoji jedna vrsta tajne. Kada ga postaviš na određen dio tijela, na primjer stavim ga na stomak, sa čim često imam problema kad sam nervozan ili pod stresom za meč, emituje toplotu, podstiče metaboličke procese ili reguliše zapaljenje", objasnio je Đoković i otkrio da je to izum specijalno kreiran za njega.

Izvor: GQ/Youtube/Printscreen

"Ovo je kreirao doktor iz Srbije koji je takođe inženjer, on je kreirao ovaj disk za mene, imam ih dosta i nosim ih svuda sa tobom, čak i kada letim avionom. Ne treba dugo da bude na određenom dijelu tijela, otprilike 20 ili 30 minuta je dovoljno", ispričao je Đoković.

Poznato je da je Novak ranije investirao u biotehnološku firmu QuantBioRes, koja je istraživala potencijalne medicinske tretmane i mehanizme zasnovane na specifičnim elektromagnetnim frekvencijama i peptidima.

Metalni krug

So Novak Djokovic is legitimately Iron Man? Good to know.pic.twitter.com/qf8kAdKIak — Glue Guy Sports (@GlueGuy_Sports)May 31, 2023

Đoković je tokom 2023. godine na grudima nosio metalni disk, zbog čega su ga teniski navijači ubrzo prozvali “Ajron Men”. O čemu sa zapravo radi? U pitanju je proizvod italijanske kompanije Tao Technologies kombinuje svjetlosnu terapiju i akupunkturu.

Sadrži slojeve nanokristala koji apsorbuju prirodnu toplotu ljudskog tijela i konvertuju je u svjetlost specifičnih terapeutskih frekvencija. Ovaj uređaj stimuliše akupunkturne tačke na tijelu, što pomaže u poboljšanju ravnoteže, fleksibilnosti, fokusa i ublažavanju hroničnog bola. Novak je izjavio da mu ovaj vid nanotehnologije izuzetno pomaže da pruži svoj maksimum na terenu. I ranije je Đoković koristio alternativne metode poput ove, a javnost su naviše intrigirale tačkice u njegovom uhu. Bila je u pitanju kineska metoda koja ima cilj smanjenje stresa u kriznim situacijama na terenu.

Meditacija

The Djokovic documentary gives great insight into Novak's daily mind-body activation routine:



- Seated meditation

- Nadi Shodhana pranayama (alternate nostril breathing)

- Diaphragmatic Breathing

- Qi Gong movements

- Earthingpic.twitter.com/K4Y5ID06ft — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)August 20, 2026

Novak često upražnjava jogu, a meditacija je njegov bijeg od stvarnosti i način da se izbori sa mentalnim izazovima.

"Vježbe disanja su mnogo korisnije nego što ljudi misle. Pravi ritam disanja je ključ za razumijevanje i poboljšanje mentalnog, fizičkog i emotivnog u čovjeku. To radim kada želim da nađem mir ili kada se probudim, kako bih dobio dinamičnu energiju. Meditacija nije stvar religije, to je više nešto lično što mi koristi da ostanem zdrav, naročito u savremenom svijetu gdje sve vrvi od informacija i gdje su čula na udaru. Imam tu praksu već deceniju, koristi mi i na terenu i van njega", rekao je Đoković jednom prilikom i pojasnio:

"Rutine su veoma važne, naročito one koje ti pomažu da ostaneš fokusiran i da imaš mirno stanje svijesti, kao i da mozgu dozvoliš da se navikne na pozitivne vibracije".

Poznato je da je Novak već nekoliko puta posjetio piramide u Visokom gdje je prisutno veliko elektromagnetno polje i srpski as odavde svaki put odlazi u posebnom raspoloženju.

Kada sve sumiramo, srpski as je savršeno uklopio saznanja iz oblastio biomehanike, fizologije vježbanja i ishrane sa naprednim tehnologijama, a u poznoj fazi karijere mu poseban izazov pravi planiranje rasporeda.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)