Engleska se priprema za Ligu nacija, ali Tuhel ima problem - pet fudbalera odbilo poziv zbog sumnjivih razloga.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Engleske osvojila je bronzu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, što je njen najbolji rezultat od 1966. godine kada je bila prvak svijeta, međutim to ne znači da su na Ostrvu svi zadovoljni. Tomas Tuhel nalazi se u nezavidnoj poziciji pošto je označen kao glavni krivac za eliminaciju Engleske u polufinalu protiv Argentine zbog čudnih izmjena i neobjašnjivog povlačenja koji je doveo do preokreta "gaučosa".

Zbog toga su mu mediji okrenuli leđa, što je najmanji problem jer se čini da su to uradili i pojedini igrači. Tako je pred početak nove Lige nacija suočen sa otkazima reprezentativaca koji su pomalo sumnjivi, odnosno postoji uvjerenje da je počeo tihi protest protiv Tuhela.

Ko je odbio Tuhela?

Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tomas Tuhel vratio je na spisak Engleske pojedine igrače koje je otpisao uoči Mundijala, tako da je poziv dobio Kol Palmer iz Čelsija - koji briljira ove sezone. Ipak, samo 48 sati po objavljivanju spiska, Palmer je otkazao svoj nastup, a zajedno sa njim povukla su se još četvorica fudbalera.

To su najbolji igrač Premijer lige Deklan Rajs (Arsenal), Kobi Mejnu (Mančester junajted), Markus Rašford (Mančester junajted) i Tino Livramento (Njukasl). Navodno, svi zbog povreda.

Umjesto njih pozvani su Morgan Gibs-Vajt (Notingem) i Džejms Garner (Everton), a nije isključeno da će biti još promjena.

Ko je na spisku Engleske?

Vidi opis Tihi bojkot Tomasa Tuhela: Pet važnih igrača otkazalo, nešto se "kuva" u Engleskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tomas Tuhel je uglavnom vjerovao igračima koje je vodio na Svjetsko prvenstvo, ali vidimo da se oko nekih i pokajao:

Golmani : Džordan Pikford (Everton), Džejson Stil (Brajton), Džejms Traford (Lids junajted)

: Džordan Pikford (Everton), Džejson Stil (Brajton), Džejms Traford (Lids junajted) Odbrana : Trent Aleksander-Arnold (Real Madrid), Džarad Brentvejt (Everton), Trevor Čaloba (Komo), Mark Geji (Mančester siti), Luis Hol (Njukasl junajted), Ezri Konsa (Arsenal), Niko O’Rajli (Mančester siti), Džarel Kvonsa (Bajer Leverkuzen)

: Trent Aleksander-Arnold (Real Madrid), Džarad Brentvejt (Everton), Trevor Čaloba (Komo), Mark Geji (Mančester siti), Luis Hol (Njukasl junajted), Ezri Konsa (Arsenal), Niko O’Rajli (Mančester siti), Džarel Kvonsa (Bajer Leverkuzen) Vezni : Eliot Anderson (Mančester siti), Džud Belingem (Real Madrid), Džejms Garner (Everton), Morgan Gibs-Vajt (Notingem Forest), Majls Luis-Skeli (Arsenal), Aleks Skot (Bornmut)

: Eliot Anderson (Mančester siti), Džud Belingem (Real Madrid), Džejms Garner (Everton), Morgan Gibs-Vajt (Notingem Forest), Majls Luis-Skeli (Arsenal), Aleks Skot (Bornmut) Napadači: Dominik Kalvert-Luin (Lids junajted), Ebereči Eze (Arsenal), Entoni Gordon (Barselona), Hari Kejn (Bajern Minhen), Rio Ngumoha (Liverpul), Morgan Rodžers (Čelsi), Bukajo Saka (Arsenal)

Šta čeka Englesku?

Hari Kejn u razgovoru sa sudijom Katjom Korolevom koja je sudila meč Engleske i Kostarike.

Izvor: Richard Pelham / Getty images / Profimedia

Engleska će 26. septembra igrati protiv Španije, a onda je čekaju još tri vrlo komplikovane utakmice. Igraće kod kuće i u gostima sa Češkom, dok će takođe gostovati Hrvatskoj. U slučaju loših rezultata, ne bi bilo ni iznenađenje da Tomas Tuhel dobije otkaz jer je zavladalo nepovjerenje u njegove zamisli.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:06 Havijer Agire vređa Entonija Gordona na utakmici Meksiko - Engleska Izvor: X.com/Screenshot Izvor: X.com/Screenshot

(MONDO)