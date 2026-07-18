"Ovo će zauvijek biti naš ožiljak": Tuhel i pred meč za bronzu ne može da preboli poraz od Argentine

Selektor reprezentacije Engleske Tomas Tuhel iznio je očekivanja pred meč protiv Francuske, ali jednostvano nije mogao da zanemari bolan poraz od Argentine u polufinalu Mundijala.

Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Engleska nije uspjela da se plasira u finale Svjetskog prvenstva, ali će imati priliku da se bori za treće mjesto a rival će joj biti nacionalni tim Francuske. Selektor Tomas Tuhel je na konferenciji za medije, uoči novog važnog meča, nije mogao da se ne osvrne na polufinalnu utakmicu i poraz od Argentine.

Bližimo se borbi za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu ili bolje reći - najnebitnijoj utakmici na takmičenju. Obje ekipe imaju malo snage, volje i želje da se izbore za utješnu nagradu, a čini se da Englezima ovaj meč znatno teže pada, pošto su "za dlaku" ostali bez borbe za titulu prvaka sveta. Zbog toga je Tuhel na konferenciji za medije po ko zna koji put ponovio kako preuzima odgovornost za dešavanja na terenu.

Upitan je da li bi sada, da može da vrati vrijeme, promijenio mišljenje od poslednjih 35 minuta utakmice.

"Ako me pitate da li žalim za svojom odlukom, odgovor je ne. Osetio sam da se tok utakmice mijenja i pokušao sam da pomognem ekipi. Neke odluke donio sam na temelju instinkta, intuicije i iskustva. Htio sam da pomognem ekipi da dođe do rezultata, ali u tome nismo uspjeli. Naravno da preuzimam odgovornost za te odluke. Žalio bih da nisam pokušao da pomognem ili da nismo reagovali."

Tuhel je otkrio i da ne želi da traži krivce za meč.

"To je dio posla, ali neću da ulazim u takve rasprave. Za mene nema pojedinačnog krivca. Ako vam je potreban, onda sam to ja. Ja sam selektor i ja preuzimam odgovornost", rekao je.

Gde je nestao Hari Kejn? "Na šta mislite? Na posljednjih 30 minuta? Zašto smo se branili u dubokom bloku? Pa to se radi kada se braniš u bloku. Nismo bili dovoljno aktivni", odgovorio je.

Možda je vođstvo Engleske za Argentinu bio samo motiv da doda gas.

"Napravili su puno ofenzivnih izmjena i imali su mnogo igrača u napadu. Nismo uspijevali da ih zaustavimo - ni njihove ubačaje, ni utrčavanja u šesnaesterac.Zato smo prešli na formaciju s petoricom u obrani, kako bismo dobili na širini i bili bliže igračima koji ubacuju. Jednostavno smo postali previše pasivni, a Argentina je u tim trenucima značajno podigla tempo i uhvatila ritam. Igrali smo polufinale protiv aktuelnih svjetskih prvaka, vodili 1:0 do 85. minuta protiv najboljeg igrača na svijetu i na kraju bolno izgubili 2:1", rekao je Tuhel.

Neki od parametra pokazuju da je Engleska fizički bila slabija u odnosu na Argentinu.

"Igrači su dali apsolutno sve u svakoj utakmici. Ako podaci pokazuju pad, za to mora da postoji razlog, jer je motivacija bila iznimno visoka", pojasnio je.

Tuhel nije krio emotivno i fizičko pražnjenje.

"Osjećamo najveću bol i to je ožiljak koji ćemo od sada nositi. To je naša bol, moja i bol igrača. Ovo je jako težak poraz s kojim se prvenstveno moramo nositi mi, a ne kritičari, stručnjaci ili članovi naših porodica. Ako pobijedimo Francusku, ostvarićemo najbolji rezultat Engleske na svjetskim prvenstvima u posljednjih 60 godina. To je važna perspektiva", dodao je.

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