Engleski igrači se usred meča okrenuli protiv Tuhela: "Niko nije mogao da razumije šta radi"

Tomas Tuhel je izgleda izgubio tim Engleske usred meča sa Argentinom u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ne prestaju Englezi da traže krivce za svoj poraz od Argentine, a najviše njih krivi Tomasa Tuhela. Sada "Telegraf" piše da je najveći krivac selektor kome navodno ni sami igrači nisu vjerovali tokom meča sa Argentinom u polufinalu Svjetskog prvenstva.

"Igrači Engleske bili su šokirani povlačenjem Tomasa Tuhela koje je rezultiralo ispadanjem sa turnira od Argentine", piše "Telegraf" u još jednom tekstu koji napada Nemca na mijestu selektora Engleske.

Nakon što je Engleska pogotkom Entonija Gordona u 55. minutu povela do kraja meča je imala 12 odsto posjeda lopte, a Tuhel je ubacio tri defanzivca u igru - Dena Burna, Ezrija Konsu i Nika O'Rajlija. Nakon meča Nijemac se pravio da se ništa nije desilo i rekao je da je Engleska igrala odlično, ali sada doživljava lavinu kritika.

"U timu je postojalo uvjerenje da je Argentina blizu da padne nakon gola Gordona i da je meč mogao da se završi kontrama da je uveden igrač sa više brzine. Bukajo Saka, Oli Votkins, Noni Madueke, svi su ostali na klupi i svi su se iznenadili što je Tuhel čekao četiri minuta nakon vođstva Argentine da ubaci Markusa Rašforda i Ajvana Tonija. Takođe su u timu osjećali da je Engleska platila jer je Tuhel zamijenio Deklana Rajsa defanzivcem, a ne vezistom, pošto je Enco Fernandez postigao gol sa pozicije koju bi Rajs ili drugi defanzivni vezista pokrivao. Lautaro Martinez je dao glavom gol u nadoknadi vremena ikao je Engleska na terenu imala šest defanzivaca, od čega su četiri bili štoperi", piše u tekstu.

Igrači su sami rekli

Nekoliko fudbalera je poslije utakmice zaista i reklo da je tim bio previše pasivan i da nije uopšte pokušavao da napadne na gol rivala. Prvi je to rekao Mark Gei.

"Kada smo poveli 1:0 izgledalo je da samo pokušavamo da izdržimo što na ovom nivou jednostavno nije dovoljno, zato mi je jako teško. Trebalo je da nastavimo da igramo. Trebalo je da nastavimo da pritiskamo. Osjećam da nam je mentalitet bio da se samo povučemo kada smo dali gol", rekao je najbolji štoper Engleske.

"Telegraf" navodi da im je neko iz reprezentacije rekao: "Tuhel je doveden za noakut fazu turnira i pogriješio je taktički. Niko nije mogao da ga razumije".

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