Princ Vilijam hitno izdao saopštenje zbog poraza Engleske: "Držite glave visoko uzdignute"

Princ Vilijam lično se oglasio poslije ispadanja Engleske sa Svjetskog prvenstva.

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Fudbaleri Engleske doživjeli su razočaravajući poraz od Argentineu polufinalu Svjetskog prvenstva (2:1), nakon što su rivalima dozvolili preokret i trijumfalni gol u nadoknadi utakmice. Princ Vilijam oglasio se nakon neuspjeha i poslao ohrabrujuću poruku igračima i Tomasu Tuhelu.

U njegovoj izjavi, koju je objavila Kensingtonska palata, navodi se: "Borbenost i vjera koju ste pokazali inspirisali su sve nas. Najkompletnija engleska ekipa na turniru. Držite glave visoko uzdignute", poručio je princ od Velsa, potpisavši se sa "W", što ukazuje na to da poruka dolazi lično od princa Vilijama koji ima funkciju predsjednika Fudbalskog saveza.

Princ od Velsa ima veliku strast prema fudbalu i često se može vidjeti na utakmicama Aston Vile, što je klub za koji navija od djetinjstva.

Saopštenje kraljevske porodice

I kraljevska porodica se oglasila povodom poraza Engleske. "Saosjećamo sa Harijem i timom. Iako danas možda vidate rane, vi, ’Tri lava’, ostajete ponos nacije – i ponovo ćete se uzdići", navodi se u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju na kojoj kapiten Engleske Hari Kejn, vidno utuče grli Džuda Belingema.

(Mondo.rs)