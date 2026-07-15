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"Kako je Španija izbacila Francusku? Objasniću vam": Tjeri Anri držao čas, slušao ga i Zlatan Ibrahimović

"Kako je Španija izbacila Francusku? Objasniću vam": Tjeri Anri držao čas, slušao ga i Zlatan Ibrahimović

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tjeri Anri dao je detaljnu analizu i objasnio kako je to Španija pobijedila Francusku i prošla u finale Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Tjeri anri objasnio kako je spanija pobijedila francusku Izvor: Screenshot/Twitter/@CBSSportsGolazo

Španija je "ugušila" Francusku, igrala svoju igru i prošla u finale Svjetskog prvenstva u fudbalu. Slavila je sa 2:0 i sada čeka ishod meča Engleske i Argentine. Kako je do svega toga došlo? Detaljno je objasnio Tjeri Anri, dok je Zlatan Ibrahimović sjedio pored i pomno slušao.

"Imao sam iskustvo i dok sam igrao protiv njih i kao trener. Morate da shvatite da se lopta kreće. Svako mora da pokriva svoju poziciju, lopta leti svuda. Pogledajte kretanje kod drugog gola, stalno se kreću, niko ne stoji. Pogledajte Olmo kako je vidio prostor kod Konea, pa otišao napred, dodao Baeni. Nije šutnuo dobro, krenuli su ispočetka. Izbijena lopta, opet iznova. Poro uzima loptu, igra dupli pas i daje gol. Zvuči jednostavno - 2:0 u polufinalu Svjetskog prvenstva", rekao je Anri.

Zatim je objasnio zašto je španski sistem fudbala toliko ispred drugih i kolika je razlika.

"Samo dodaješ loptu, kao da Francuska nije postojala. Nije važno da li igra Baena, Vilijams ili ko god. Znaju šta treba da rade još od kad su imali devet godina. Nije važno ko igra, ko je tu, znaju sve. O tome pričam. Ko si ti? Šta je tvoja filozofija, identitet? Da li je neko tu prvi put, drugi, treći ili koji već, to je sistem. Zvuči jednostavno, ali tako je", zaključio je Anri.

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