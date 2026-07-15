Uživo Engleska - Argentina: Neočekivani sastavi na obje strane

Pratite uživo meč Engleske i Argentine u polufinalu Mundijala uz MONDO.

Engleska i Argentina igraju u polufinalu Svjetskog prvenstva od 21 čas, a taj meč će biti mnogo više od fudbala.

Nakon kultnih mečeva koje su igrali Argentinci i Englezi u vrijjeme Dijega Armanda Maradone sada ćemo videti meč ove dvije selekcije na samom kraju ere Lionela Mesija.

Veliko rivalstvo dvije velike fudbalske nacije je dodatno "zapaljivo" zbog rata za Malvinska ostrva koji se dešavao osamdesetih godina, a igrači Argentine poslije mečeva pjevaju pjesmu koja ima stihove posvećene ovom događaju.

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