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Uživo Engleska - Argentina: Neočekivani sastavi na obje strane 0
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Uživo Engleska - Argentina: Neočekivani sastavi na obje strane

Pratite uživo meč Engleske i Argentine u polufinalu Mundijala uz MONDO.

Engleska i Argentina igraju u polufinalu Svjetskog prvenstva od 21 čas, a taj meč će biti mnogo više od fudbala. 

Nakon kultnih mečeva koje su igrali Argentinci i Englezi u vrijjeme Dijega Armanda Maradone sada ćemo videti meč ove dvije selekcije na samom kraju ere Lionela Mesija.

Veliko rivalstvo dvije velike fudbalske nacije je dodatno "zapaljivo" zbog rata za Malvinska ostrva koji se dešavao osamdesetih godina, a igrači Argentine poslije mečeva pjevaju pjesmu koja ima stihove posvećene ovom događaju. 

Dešavanja sa utakmice pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:36

Igrači su na terenu

Čekamo samo da počne meč!

20:01

Šta je uradio Lionel Skaloni?

E ovo je baš šok! Počinje meč Đulijano Simeone na jednom boku, a da je jedva izašao na teren do sada. Igrao je samo sa Jordanom 71 minuta, a na mečevima koji su imali takmičarski značaj nije dobio ni sekund.

Što se ostatka tima tiče uz Mekalistera i Enca Fernandeza počeće Leandro Paredes koji je tokom turnira zaslužio povjerenje i zaista odlično igrao, a mjesto u špicu pored Lionela Mesija preuzima Hulijan Alvarez.

20:00

Šta su uradili Englezi?

Zaigrao je na nesigurno Tomas Tuhel i ubacio je u svoj tim nedovoljno oporavljenog Risa Džejmsa, Takođe tu je i Džed Spens na drugom boku, a nema Nika O'Rajlija koji je sve vrijeme bio standardan. Nema ni stadardnog štopera Ezrija Konse, upao je iskusni Džon Stouns u tim.

Što se tiče ostatka tima Morgan Rodžers počinje na krilu gdje se očekivao Saka ili Madueke, tako da ima dosta promjena.

20:00

SASTAVI

ENGLESKA: Pikford - Stouns, Gei, Džejms, Spens - Rajs, Anderson, Belingem - Rodžers, Gordon - Kejn
ARGENTINA: Martinez - Taljafiko, Lisandro, Romero, Molina - Paredes, Mekalister, Enco - Mesi, Simeone - Alvarez

19:26

Tuhel: Mesi ima supermoć

Izvor: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

  Selektor Engleske Tomas Tuhel je na zanimljiv način dao odgovor o tome kako će čuvati Lionela Mesija.

"Razmišljao sam o tome i pomislio sam na to da ga čuvamo staromodno ('čovjek na čovjeka'). Nisam siguran da li ćemo baš primijeniti taj pristup, ali palo mi je na pamet. Mislim da svi znaju pozicije na kojima voli da se namjesti. Kada analizirate utakmicu, osjećate da on vidi stvari prije drugih na terenu. To je njegova-supermoć. Biće uzbudljivo pripremiti se za taj meč i jedinstveni je osjećaj igrati protiv aktuelnog šampiona, protiv Lea Mesija i njegovog tima. Veliki je meč na svaki način kada se sretnu Argentina i Engleska", rekao je Tuhel.

19:24

Kakvi sastavi se očekuju?

Dok čekamo zvaničnu potvrdu za sastave u ovoj utakmici, ovo su predikcije za dva tima:

Engleska (4-2-3-1): Džordan Pikford - Ris Džejms, Ezri Konsa, Mark Geji, Niko O'Rajli - Eliot Anderson, Deklan Rajs - Bukajo Saka, Džud Belingem, Entoni Gordon - Hari Kejn

Argentina (4-1-2-1-2): Emilijano Martinez - Nauel Molina, Kristijan Romero, Lisandro Martinez, Nikolas Taljafiko - Leandro Paredes, Rodrigo De Pol, Enco Fernandez, Aleksis Mek Alister - Lionel Mesi, Hulijan Alvarez

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19:24

Ko će u finale?

Ko će biti drugi finalista Mundijala? Glastajte u MONDO anketi.

Anketa

Ko će pobediti u polufinalu Svetskog prvenstva?

  • Engleska

    31.43% (22)

  • Argentina

    68.57% (48)

Ko će pobediti u polufinalu Svetskog prvenstva?

Rezultati

19:23

Ko sudi ovaj meč?

Pravdu na utakmici Engleske i Argentine dijeliće Amerikanac Ismail Elfat i ovo će biti vrhunac njegove karijere. On je emigrirao u Ameriku iz Maroka, dobio je prvo vizu, pa onda i "zelenu kartu".

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19:23

Čekamo meč bitniji od fudbala!

Od 21 čas sastaju se Argentina i Engleska u polufinalu Svjetskog prvenstva.

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