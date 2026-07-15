Engleska - Argentina (sastavi): Kladionice proglasile favorita, Tuhelu palo na pamet kako da čuva Mesija

Svijet će stati u 21 čas, jer će igrati dva "teškaša" Svjetskog prvenstva, Engleska - Argentina

Izvor: EPA/RONALD WITTEK/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Engleska i Argentina ove srede od 21 čas na Mercedes-Benc stadionu u Atlanti igraju drugo polufinale Svjetskog prvenstva. Pobjednik će u nedjeljnom finalu igrati protiv impresivne Španije u Nju Džersiju, dok će poraženi veče ranije (subota, 23) u Majamiju na "Hard Rok" stadionu igrati protiv Francuske.

Jutro pred meč, nagoviješteni su sastavi koje će izvesti selektor Engleske Tomas Tuhel (52) i Argentine, Lionel Skaloni (48):

Engleska (4-2-3-1) : Džordan Pikford - Ris Džejms, Ezri Konsa, Mark Geji, Niko O'Rajli - Eliot Anderson, Deklan Rajs - Bukajo Saka, Džud Belingem, Entoni Gordon - Hari Kejn

: Džordan Pikford - Ris Džejms, Ezri Konsa, Mark Geji, Niko O'Rajli - Eliot Anderson, Deklan Rajs - Bukajo Saka, Džud Belingem, Entoni Gordon - Hari Kejn Argentina (4-1-2-1-2): Emilijano Martinez - Nauel Molina, Kristijan Romero, Lisandro Martinez, Nikolas Taljafiko - Leandro Paredes, Rodrigo De Pol, Enco Fernandez, Aleksis Mek Alister - Lionel Mesi, Hulijan Alvarez

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Kakva je situacija u Engleskoj?

Engleska zbog bizarnog preloma ruke ne može da računa na Džordana Hendersona a zbog suspenzije na Džarela Kvansu, dok su svi ostali igrači trenirali u trening-centru u Kanzasu prije nego što su u utorak krenuli na put u Atlantu.

Očekuje se da tako Ris Džejms prvi put zaigra od grupne faze i to na poziciji desnog beka, čime će Ezri Konsa moći da se vrati na mjesto centralnog defanzivca, zajedno sa Markom Gejijem. U veznom redu je odlična vijest za Engleze potpuni oporavak Deklana Rajsa od bolesti, uz podrazumijevane nastupe Eliota Andersona, Džuda Belingema u sredini, kao i Entonija Gordona na lijevom boku.

Na desnoj strani terena očekuje se nastup Bukaja Sake, mada bi mogla da bude opcija i nastup rezerviste Nonija Maduekea od starta. Podrazumijeva se, svi napadi Engleske vodiće ka najboljem igraču ekipe i kapitenu - Hariju Kejnu (32). Lider generacije ima za sobom dva učešća u završnici Mundijala, polufinale u Rusiji 2018. i četvrtfinale u Kataru 2022.

Večerašnji meč zato mnogi vide najvećim za Englesku još od osvajanja titule 1966. godine.

Plan Engleske za Mesija

Kako će Engleska čuvati Lionela Mesija, strelca osam golova i uz Kilijana Mbapea prvog strijelca turnira? Prvi put se Ostrvljani suočavaju sa tim izazovom.

"Razmišljao sam o tome i pomislio sam na to da ga čuvamo staromodno ('čovjek na čovjeka'). Nisam siguran da li ćemo baš primijeniti taj pristup, ali palo mi je na pamet. Mislim da svi znaju pozicije na kojima voli da se namjesti. Kada analizirate utakmicu, osjećate da on vidi stvari prije drugih na terenu", rekao je Tuhel.

"To je njegova-supermoć. Biće uzbudljivo pripremiti se za taj meč i jedinstveni je osjećaj igrati protiv aktuelnog šampiona, protiv Lea Mesija i njegovog tima. Veliki je meč na svaki način kada se sretnu Argentina i Engleska"

Mesi prvi put igra protiv Engleske

Kuriozitet večerašnjeg meča je i to da lider aktuelnog prvaka svijeta, Lionel Mesi, prvi put igra protiv Engleske, a nastupio je više od 200 puta za Argentinu. Biće to istorijski meč na više nivoa i Argentinci za razliku od Engleza nemaju nijednog odsutnog igrača.

Najveća pažnja biće usmjerena ka Mesiju i ka njegovoj genijalnosti, a "prljav" posao iza njegovih leđa radiće Rodrigo De Pol, Enco Fernandez i Aleksis Mek Alister. Leandro Paredes će dirigovati veznim redom i dijeliti lopte kao i tokom čitavog SP, jer je već podijelio 427 preciznih dodavanja, što je 94,7 odsto njegovog ukupnog broja pokušaja.

Posebnu pažnju Englezi će sigurno usmeriti i ka opasnosti od argentinskih kontranapada, kojih je do sada bilo 12 i koji bi mogli da ugroze nerijetko ofanzivne bekove Ostrvljana. Biće to sigurno i taktički "šah" dvojice trenera, a glavna "figura" na terenu biće Mesi, koji je prijetnja golu protivnika gdje god da dodirne loptu na njegovoj polovini.

Za mnoge najveći Argentinac svih vremena igra vjerovatno svoj posljednji Mundijal i biće filmski rasplet ako treći put uvede svoj tim u finale, kao 2014. i 2022.

Šta kažu kladionice?

Prema kladionicama, blagi favorit je Engleska. Kvota na pobjedu Evropljana je 2.85, na pobedu Argentine 3.00 ili 3.05, a na remi takođe 3.00. Sudeći prema tome, bukmejkeri ipak za nijansu veće šanse daju ekipi Tomasa Tuhela.