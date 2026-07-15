Ovo nije slučajnost: Španija ima nestvaran niz i već piše istoriju Svjetskog prvenstva

Reprezentacija Španije se nije samo plasirala u finale Mundijala, već je i ostvarila rekordna statistička dostignuća

Izvor: Julio Cortez/AP

Reprezentacija Španije plasirala se u finale Svjetskog prvenstva i ne samo to... Aktuelni evropski šampion ostvario je i rekordno statističko dostignuće - izjednačio se sa reprezentacijom Italije po broju utakmica bez poraza. "Crvena furija" je na taj način još jednom pokazala zašto trenutno važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje Mundijala.

Španija je pobjedom od 2:0 nad Francuskom izjednačila rekord reprezentacije Italije sa nevjerovatnih 37 utakmica bez poraza. Međutim, statistika govori još više o pobedničkom mentalitetu ovog tima. Španija u svojim redovima ima petoricu evropskih reprezentativaca koji nikada nisu izgubili utakmicu na Svjetskom ili Evropskom prvenstvu. To su Ajmerik Laport (22 nastupa), Mikel Ojarsabal (20), Fabijan Ruiz (16), Mikel Merino (14) i Lamin Jamal (14).

Posebno je zanimljivo to što Lamin Jamal nikada nije izgubio utakmicu u dresu Španije, a tu nije kraj. Na Svjetskim i Evropskim prvenstvima bio je starter na 12 utakmica i što je još impresivnije svih 12 završio je pobjedom. Mladi Španac ima maksimalan učinak i najbolji je među svim evropskim fudbalerima koji su meč započinjali od prvog minuta na ova dva takmičenja.

Koje rekorde je još oborila Španija?

Španija je postala i prva reprezentacija u istoriji Mundijala koja je na jednom turniru u šest utakmica sačuvala mrežu. Pred polufinalni duel sa Francuskom očekivani broj golova u mreži protivnika iznosio je svega 0,3, što je najmanja vrijednost još od susreta Brazila i Švedske na Svjetskom prvenstvu 1994. godine.

I nije samo statistika na strani Španije - tu je i tradicija. Aktuelni osvajač Zlatne lopte nikada nije osvojio Svetsko prvenstvo, pa je tako Francuska, predvođena Usmanom Dembeleom, završila takmičenje u polufinalu. Ostaje još drugo polufinale između Engleske i Argentine, a i tu postoje zanimljiva "pravila". Nijedna reprezentacija koju vodi strani selektor nikada nije osvojila Mundijal, što se odnosi na Englesku i Tomasa Tuhela. S druge strane, nijedna reprezentacija koja je turnir započela kao prva na FIFA rang-listi nikada nije postala svjetski prvak, a upravo je to slučaj sa Argentinom.