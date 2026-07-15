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"Francuska je umrla": Argentinci ponizili Mbapea i drugare poslije poraza od Španije

"Francuska je umrla": Argentinci ponizili Mbapea i drugare poslije poraza od Španije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Francuske ispala je sa Mundijala, a to je bio razlog da navijači Argentine proslave "prvu pobjedu" u polufinalu

Argentinski navijači slavili poraz Francuske Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Reprezentacija Francuske, na čelu sa Kilijanom Mbapeom, završila je takmičenje na Mundijalu nakon što je Španija bila bolji tim u polufinalnom susretu. Poraz Francuza označio je "prvu" pobjedu u nizu za Argentinu, makar su navijači svjetskog šampiona tako proslavili eliminaciju velikog rivala.

Nećemo gledati reprizu poslednjeg finala Svjetskog prvenstva, kada su Argentina i Francuska vodile bitku za "boginju". Umjesto toga, sigurno je da će Španija igrati u finalu, dok će rivala saznati poslije duela Engleske i Argentine, koji je na programu u srijedu od 21 čas. Dok navijači aktuelnog svjetskog šampiona čekaju najvažniji meč dosadašnjeg dela takmičenja, odlučili su da na poseban način proslave poraz velikog rivala.

Pogledajte slavlje navijača Argentine zbog poraza Španije: 

Navijači Argentine simbolično su održali minut ćutanja. "Minut ćutanja za Francusku koja je umrla", glasio je poziv argentinskim navijačima na Mundijalu. Poslije kratke ceremonije uslijedili su pjesma, slavlje i veliko zadovoljstvo zbog eliminacije "trikolora".

Možda su navijači Argentine ipak prerano počeli da likuju. Ako je vjerovati tradiciji, ona je najveći protivnik reprezentacijama na Mundijalu. Do sada nijedna reprezentacija koja je bila prva na FIFA rang-listi uoči početka Svjetskog prvenstva nije uspjela da osvoji titulu, a upravo je Argentina na ovaj Mundijal stigla kao lider svjetskog poretka.

Tagovi

Mundijal 2026

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