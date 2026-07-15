Ko sudi Engleska - Argentina? Izbjeglica iz Maroka postao najbolji sudija u istoriji Amerike

Ismail Elfat, američki sudija, sudiće polufinale Engleska - Argentina, što je vrhunac njegove karijere.

Izvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia

Američko-marokanski sudija Ismail Elfat (arapski Ismael Al Fatah) biće glavni arbitar zvezdanog polufinala Svjetskog prvenstva u Americi, Engleska - Argentina (srijeda, 21 čas). Biće to njegov najveći meč karijere, započete u SAD, u njegovoj drugoj domovini, i biće to njegov četvrti meč na aktuelnom Mundijalu.

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Došao kao emigrant, ispisao istoriju američkog fudbala

Ismael Elfat emigrirao je u Ameriku sa 18 godina iz rodnog Maroka na osnovu američke lutrije za zelenu kartu ("Green Card Lottery").

Kao srećni dobitnik dobio je pravo da podnese zahtjev za emigrantsku vizu, a onda je po dolasku u SAD dobio stalni boravak, odnosno "zelenu kartu". U svojoj novoj zemlji se školovao i diplomirao mašinstvo 2006, razvijajući sve vrijeme svoju sudijsku karijeru, u statusu naturalizovanog američkog državljanina. Po zanimanju se trenutno bavi prodajom softvera kompanijama, ali je od 2016. mnogo poznatiji kao sudija sa FIFA "značkom".

U Americi je 2020. i 2022. godine proglašen za najboljeg arbitra tamošnje MLS lige, a na svjetskim prvenstvima je debitovao 2022. godine u Kataru, gdje je za dobro suđenje nagrađen učešćem u finalu Argentine i Francuske, u kojem je bio četvrti sudija. Tada je postao prvi Amerikanac koje učestvovao u finalu Svjetskog prvenstva, a sada će dobiti još veće priznanje, jedno od potencijalno najvećih polufinala u istoriji.

Urugvajci zbog njega bijesni otišli sa SP

Elfat je sudio meč 3. kola grupne faze u kojem je Španija pobijedila i eliminisala Urugvaj sa Svjetskog prvenstva. U posljednjim minutima utakmice isključio je Urugvajca Agustina Kanobija - za neke prestrogo, mada je ipak bio start "otvorenim đonom". Južnoamerikanci su burno protestovali, ali Elfat je čvrsto stao iza svoje odluke i ispred nezadovoljnih fudbalera.

Pogledajte taj start:

Crveni karton Agustina Kanobija na Urugvaj Španija Izvor: YouTube

Sudio dva penala za Brazil, nije im pomoglo

U grupnoj fazi Elfat je sudio i duel Japana i Holandije u Dalasu (2:2), a mnogo više bure izazvao je susret nokaut faze, Brazil - Norveška, koji mu je takođe bio povjeren. Na tom meču dosudio je dva penala u korist petostrukog prvaka svijeta i nijednom nije pogriješio kada je pokazao na bijelu tačku.

U 10. minutu, na asistenciju koleginice iz VAR sobe Tatjane Guzman, Elfat je otišao do ekrana i pregledao situaciju u kojoj je ipak dosudio penal za Brazil. Norvežanin Kristofer Ajer napravio je očigledan prekršaj na Mateusu Kunji, tada nesigurni Elfat nije reagovao "na prvu", ali je uz pomoć tehnologije ispravio tu grešku. Bruno Gimaraeš je potom veoma loše izveo penal i ostalo je 0:0.

Niland brani penal Gimaraešu na Brazil Norveška Izvor: YouTube/TV Arena sport

I u dubokoj sudijskoj nadoknadi, kad je Norveška već vodila 2:0 i imala obezbijeđen plasman, Elfat je dosudio penal koji je Nejmar iskoristio poslije svađe sa golmanom Skandinavaca Erjanom Nilandom.

Malo ko je mogao da pomisli na to, ali dao je Elfat poslije toga još jednu šansu Brazilcima da se vrate i da izjednače, ali je nisu iskoristili. Tu im je bio kraj na ovom Svjetskom prvenstvu, a američki sudija je očigledno opravdao očekivanja svojih nadležnih i zato je poslije preskočenog četvrtfinala dobio "premiju" - spektakl Engleske i Argentine u Atlanti na stadionu Mercedes-Benc.

Bonus video:

Norveška Brazil 2:1 Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)