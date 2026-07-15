"Argentinci samo glume da su žestoki, znam ih ja": Englez ih javno prozvao pred polufinale

Javna prozivka pred najveću utakmicu Engleske još od 1966.

Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/YouTube/The Good, The Bad & The Football

Legendarni engleski vezista Pol Skols (41), oglasio se pred polufinale Svjetskog prvenstva Engleska - Argentina i javno "pecnuo" argentinske fudbalere. Rekao je da se samo prave da su žestoki, ali da zapravo nisu.

"Argentince svi smatraju za čvrste momke, svi skandiraju 'Argentina, Argentina', ali oni su zapravo mekani. Sjedio sam pored nekoliko njih u svlačionici. Sjedio sam kraj Verona, sedeo sam kraj Karlosa Teveza, Gabija Hajncea, oni su sjajni momci, ali kada naiđeš na te 'čvrste momke', oni su zapravo sve samo ne neki opasni tipovi", kazao je on u svom podkastu "Good, Bad and the Football".

Kao primjer svoje tvrdnje uzeo je Gabrijela Hajncea, nekadašnjeg beka Junajteda, a sada asistenta u stručnom štabu Arsenala, prvaka Premijer lige.

"Gabi Hajnce na primjer, on ima taj pristup 'skloni se od mene, prebiću sve pred sobom", ali zapravo on nije takav", nasmijao se Skols i sigurno naljutio argentinske navijače.

Prerano napustio Englesku, pa se pokajao

Skols je igrao sedam godina za reprezentaciju Engleske, od 1997. do 2004. i iznenada se povukao iz nacionalnog tima sa samo 30 godina. Igrao je poslije toga za Junajted sve do 2013, ali nije pomišljao da se vrati u nacionalni tim.

Kao reprezentativac je 1998. sa Engleskom ispao od Argentine na penale u osmini finala Svjetskog prvenstva u Francuskoj, u utakmici koju je obilježio crveni karton Dejvida Bekama poslije sukoba sa Dijegom "Čolom" Simeoneom.

Četiri godine poslije toga, Skols je sa Engleskom otišao korak dalje i stigao do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji i u njemu sa saigračima doživio poraz od Brazila (1:2), koji je te godine osvojio titulu prvaka svijeta.

Poslije tog turnira, Skols je pristao da igra na lijevoj strani veznog reda da bi u prvi plan došli Stiven Džerard i Frenk Lampard, a nedugo poslije toga se oprostio. Odbijao je pozive Svena Gorana Eriksona, posle njega i Stiva Meklarena, kao i Fabija Kapela.

Uvijek je isticao da želi da provodi vrijeme sa porodicom, da bi prije svega brinuo o svom sinu koji ima autizam. Mnogo godina kasnije pokajao se i objasnio da nije jedini krivac zbog toga što se nije vratio, jer veruje da mu Kapelo nije dao dovoljno vremena da razmisli.

Pol Skols ostao je upamćen kao jedan od najboljih vezista svih vremena i jedan od temelja moćnog Mančester junajteda sa kraja 20. i početka 21. veka. Od završetka karijere posvećen je svom klubu Salford, koji je kupio zajedno sa bivšim saigračima Gerijem i Filom Nevilom, Rajanom Gigsom, Dejvidom Bekamom i Nikijem Batom. Kratkotrajno je radio i kao menadžer Oldama, a prethodnih mjeseci i godina posvećen je svojoj karijeri TV analitičara i domaćina navedenog podkasta.

Brine se o sinu sa autizmom

U jednom od javnih nastupa govorio je i detaljno i o svom sinu Ejdenu (21), koji ima autizam.

"Bivša supruga Kler i ja više nismo zajedno. Imamo po tri večeri sa njim, a njena majka je sa njim u petak uveče. Sve se svodi na to da uvijek sa njim radimo iste stvari. On ne shvata, tačnije ne zna kad je koji dan, ali zna da razlikuje dane prema onome što radimo. Uzimam ga iz dnevnog boravka svakog četvrtka, pa odlazimo na plivanje, to voli. Dva sata smo tamo, na putu ka kući jedemo picu. Nedjeljom ga odvezem iz kuće da idemo u prodavnicu slatkiša da kupi mnogo čokolade. Dakle, ne zna dane, ni koje je vrijeme, samo zna ono što radimo. U decembru će napuniti 21 godinu", rekao je on prošle godine.

Poslije detaljne i iskrene ispovijesti, Pol Skols je dobio brojne poruke podrške.

"Reakcije porodica (posebno očeva) pokazuju koliko mnogima pomaže kada pričamo o tome. Dirnuo me je posebno jedan citat roditelja koji je u sličnoj situaciji: "Moj posao je da ostanem živ dan duže od svog sina/ćerke". U svakom slučaju, vikend je, popijmo nekoliko pića i gledajmo fudbal.. Naprijed Salford"!"