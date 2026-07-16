Evo kada se igra finale Svjetskog prvenstva: Argentina i Španija boriće se za trofej u vrlo čudnom terminu

Za nas će to biti idealno, nedjelja u 21 čas. Ipak Argentina i Španija će igrati u 15 časova po lokalnom vremenu za titulu prvaka svijeta.

Izvor: MONDO

Gledali smo dva spektakularna polufinala i sada znamo ko će se boriti za titulu šampiona svijeta u fudbalu. To je sa jedne strane Argentina sa Lionelom Mesijem, a sa druge strane tim Španije gdje je lider Rodri. Ipak, neće to biti jedini meč Mundijala koji ćemo gledati.

Prvo će poraženi iz polufinala morati da igraju za treće mjesto, što je utakmica koju na Svjetskim prvenstvima redovno dobijaju selekcije koje su više motivisane. Vidjećemo ko će to biti - Engleska koja je pala u poslednjim minutima meča sa Argentinom poslije preokreta ili Francuska koju je Španija pregazila svojim sjajnim fudbalom kratkih pasova.

Kada se igraju dva preostala meča?

Francuska i Engleska igraće na "Hard Rok" stadionu u Majamiju u subotu od 23 časa po našem, a 17 časova po lokalnom vremenu za bronzanu medalju. Dosta toga će biti na liniji, osim same medalje. Juriće Mbape, Kejn, a bogami i Belingem titulu najboljeg strijelca, dok će Majkl Olise htjeti da ostane prvi po broju asistencija pošto ih ima 5, dok je Bukajo Saka na 3.

Veliko finale igraće se u nedjelju na "Metlajf stadionu" od 21 čas po našem, a 15 časova po lokalnom vremenu. Vrlo čudan termin za finale Svjetskog prvenstva...

Vidjećemo da li će Lionel Mesi nastaviti svoju bajku ili će Lamin Jamal zajedno sa Rodrijem nastaviti sa osvajanjem trofeja nakon uzimanja trofeja pošto su uzeli i Evropsko prvenstvo.

(Mondo.rs)