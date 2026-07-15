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Englezi htjeli da se tuku poslije poraza od Argentine: Haos na Mundijalu, kamere uhvatile sraman potez Džuda Belingema

Englezi htjeli da se tuku poslije poraza od Argentine: Haos na Mundijalu, kamere uhvatile sraman potez Džuda Belingema

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Došlo je do potpunog haosa posle pobede Argentine protiv Engleske, malo je falilo da dođe do tuče.

Tuča na kraju meča ENgleske i Argentine Izvor: Printscreen/Arena Sport

Argentina je za sedam minuta napravila veliki preokret i prošla u finale Svjetskog prvenstva u fudbalu. Gubila je sa 1:0 od Engleske sve do 85. minuta i tada je Enco Fernandez dao evrogol za izjednačenje. A, u drugom minutu nadoknade je Lautaro Martinez glavom pogodio za pobjedu. Kod oba pogotka asistent je bio Leo Mesi.

Bilo je dosta tenzije i nervoze na obje strane, posebno kada je sudija Ismail Elfat dao znak za kraj meča. Argentinci su većinom trčali kod Mesija da proslave sa njim, dok su u isto vrijeme engleski fudbaleri bili više zainteresovani za tuču i sukob.

Morgan Rodžers i Lautaro Martinez su se gurali, uletjeli su i sudije sa pomoćnicima i drugi igrači, krenuli da ih razdvajaju. Rodžers nije odustajao, pa su se umiješali i neki drugi igrači i bilo je dosta tenzije.

Haos je napravio i Džud Belingem. Kamere su snimile momenat kada je prišao sa leđa i udario u glavu veznog igrača Argentine Valentina Barka. On ga je odmah odgurnuo, pa su neki drugi igrači stali između njih da spriječe veći sukob.

Pogledajte

00:59
Haos posle meča Argentine i Engleske
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:31
Lionel Mesi plače
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Engleska Argentina Mundijal 2026

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