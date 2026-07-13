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Džo Kol nema dilemu oko prolaska Engleske u finale Mundijala: "Uspavaćemo vam Lea Mesija"

Džo Kol nema dilemu oko prolaska Engleske u finale Mundijala: "Uspavaćemo vam Lea Mesija"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U Atlanti, Argentina i Engleska igraju polufinale Svjetskog prvenstva. Lionel Mesi se suočava sa Englezima po prvi put u karijeri.

dzo kol engleska ce uspavati lea mesija Izvor: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

Argentina i Engleska sastaju se u srijedu u 21 čas u Atlanti u polufinalu Svetskog prvensta u SAD, Meksiku i Kanadi i vjerovali ili ne - biće to prvi put u karijeri da Lionel Mesi igra protiv "Gordog Albiona". Iako je odigrao rekordan broj utakmica za Argentinu, tek u 40. godini ukrstiće se protiv Enleza koji već imaju spremnu taktiku.

"Ovo je Mesijev prvi put da igra protiv Engleske? Pa, uspavaćemo ga. Uspavaćemo ga. Da, sto odsto", rekao je bivši fudbaler Engleske Džo Kol za Bi-Bi-Si, očigledno ne biravši sredstva.


"Sada to kažem -  stići ćemo do finala Svjetskog prvenstva. Prebrzi smo i prejaki za Argentince i pobijedićemo ih. Osjećam to u kostima", dodao je optimistični Džo Kol koji nije ostavio ni promil mogućnosti da nije u pravu, širivši tako optimizam u svojoj reprezentaciji.

Inače, obje reprezentacije su u polufinale ušle poslije produžetaka. Engleska je pobijedila Norvešku 2:1, dok je Argentina poslije drame izbacila Švajcarsku 3:1. U drugom polufinalu (utorak, 21.00) igraju Francuska - Španija.

Prvi meč poslije 21 godine

Rivalstvo između Argentine i Engleske jedno je od najvećih kada su u pitanju reprezentacije, a ovo je prvi put od 12. novembra 2005. godine da se sastaju - i tada Mesija nije bilo u timu zbog crvenog kartona.

Ukupno, Argentina i Engleska odigrale su 14 mečeva u istoriji i uspješniji je "Gordi Albion" sa šest pobjeda, pet puta je bilo neriješeno, a tek tri puta su "gaučosi" bili uspješniji. Ipak, od toga imaju dvije pobede na prvenstvima svijeta (Englezi tri), od kojih je ona sa Mundijala 1986. godine.

Dobro se pamte dva gola Dijega Maradone - čuvena "Božja ruka" i odmah zatim i nezvanično najbolji gol svih vremena, kada je predriblao čitavu odbranu Engleske.

Može li i Mesi tako?

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Lionel Mesi plače
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Lionel Mesi Argentina Engleska Mundijal 2026

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