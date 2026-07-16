Tomas Tuhel ne žali ni za čim: "Lako je sad reći da sam pogriješio"

Njemački trener Tomas Tuhel preuzeo je odgovornost za poraz i otkrio šta je bila njegova zamisao protiv Argentinaca u polufinalu Svjetskog prvenstva.

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Selektor Engleske Tomas Tuhel označen je kao glavni krivac za dramatičan poraz od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva. Imao je njegov tim gol prednosti, ali su "gaučosi" uspjeli da režiraju potpuni preokret u finišu. Dosta je pitanja za njemačkog stručnjaka koji je odlučio da se brani poslije vođstva, ali je na kraju preuzeo odgovornost za poraz koji mu je jako teško pao.

Engleska je propustila još jednu šansu za plasman u finale koje čeka od 1966. godine. Vruće glave, Tuhel je istakao da nema čim da žali, ali da je svjestan da je odgovornost njegova.

"Razočarani smo. Bili smo tako blizu. Postali smo previše pasivni nakon što smo postigli gol i dozvolili protivniku mnogo prilika. Nismo uspjeli da preuzmemo kontrolu nad posjedom lopte i dopustili smo previše centaršuteva, šansi i udaraca. Bili smo blizu, ali nismo mogli da održimo nivo nakon što smo postigli gol", rekao je Tuhel.

Upitan je o izmjenama u drugom poluvremenu koje su se ispostavile kao pogrešne: "Da, takođe sam pravio ofanzivne izmjene u posljednjim utakmicama. Pokušali smo da pomognemo igračima. Primili smo golove odmah. Odlučili smo da idemo u odbranu jer su praznine bile previše otvorene, oni su dobijali svaki udarac glavom i nastavljali su da centriraju i centriraju", kaže Nijemac i nastavlja:

"Išli smo u odbranu da zatvorimo praznine unutra i budemo jaki u duelima jer smo odmah poslije našeg gola, bez izmjena, primili previše centaršuteva i previše šansi. Pokušali smo da pomognemo, ali naravno odgovornost je na treneru. Ako ne prođe dobro, lako je reći da je bilo pogrešno."

"Ne žalim ni za čim"

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Defanzivna formacija nije urodila plodom, a da je taktika Tomasa Tuhela prošla, danas bi u Engleskoj o njemu pričali kao o heroju.

"Nismo uspijevali da izađemo iz defanzive. Željeli smo da postignemo i drugi gol, ali nisam imao osjećaj da bi ofanzivne izmjene pomogle. Zadržali smo formaciju 4-4-2, ali smo postajali sve pasivniji, nismo uspijevali da osvojimo loptu niti da je zadržimo u posjedu. Nije bio u pitanju strukturni problem. Nismo ništa mijenjali nakon postignutog gola, ali se tok utakmice potpuno promijenio."

Svjestan je da je označen kao glavni krovac. "Ali to nije problem, razumijem takve rasprave. O tome se može diskutovati sa milion trenera. Ja sam taj koji mora da donese odluku tokom utakmice. Preuzimam odgovornost. U ovom trenutku nemam za čim da žalim. Ekipa je dala sve od sebe i bili smo veoma, veoma blizu cilja", kaže Tuhel i zaključuje:

"Zaslužili smo vođstvo od 1:0; odigrali smo jednu od naših boljih utakmica, možda i najbolju s obzirom na okolnosti. Ekipa je bila na vrhunskom nivou. Ipak, nismo uspjeli da privedemo posao kraju. Ne, u ovom trenutku nemam za čim da žalim."

(Mondo.rs)