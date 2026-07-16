Morgan na meti kritika: Britanac razbjesnio milione zbog objave o Mesiju

Poznati britanski novinar Pirs Morgan našao se na udaru navijača poslije objave o Lionelu Mesiju, posebno pošto je on veliki fan Kristijana Ronalda.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP /BACKGRID / Backgrid UK/ Profimedia

Pirs Morgan je jedan od najpoznatijih britanskih novinara i čovjek koji je poznat kao zagriženi fan Kristijana Ronalda. Radio je nekoliko intervjua sa Portugalcem, veličao ga i uvijek ga stavljao ispred Lionela Mesija. Pratio je i meč Engleske i Argentine na Svjetskom prvenstvu i gledao kako tim Tomasa Tuhela gubi prednost i meč, pa se onda i sam obrukao.

Dok je meč trajao, tačnije tokom prvog poluvremena, Morgan je napisao objavu na društvenim mrežama koja je izazvala bijes miliona ljudi. Htio je da se napravi pametan i da "pecne" legendarnog argentinskog fudbalera.

"Da li Mesi igra?", pitao je Morgan.

Kako se završilo? Tako što je Mesi u drugom poluvremenu upisao dvije asistencije za dva gola svoje reprezentacije i "pogurao" ih u finale Mundijala.

Is Messi playing? — Piers Morgan (@piersmorgan)July 15, 2026

Pirsovu objavu vidjelo je preko 10 miliona ljudi i većina komentara je osuđujuća, posebno oni koji stižu iz Argentine. Neće mu ovo tek tako zaboraviti.

Morgan napadao i Dijanu Đoković

Morgan je tokom perioda korone često napadao Novaka Đokovića, a u jednom momentu je spominjao i njegovu majku Dijanu koja je u momentima dok je srpski teniser čekao deportaciju u Australiji rekla da "Novak proživljava torturu, uznemiravanje i da mu je teško", a na to je Morgan napisao da je "Novak jadnik i da to zvuči mnogo gore od vakcine".

Krajem prošle godine je Đoković prihvatio da ode na intervju kod Morgana, a britanski voditelj je taj razgovor počeo tako što mu se izvinio za sve loše što je pričao o njemu godinama.

(Mondo.rs)