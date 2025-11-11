Pirs Morgan se javno izvinio Novaku Đokoviću: "Ti si za mene najveći teniser ikads!

Pirs Morgan se iskreno izvinio Novaku Đokoviću zbog svega lošeg što je izgovorio na njegov račun

Britanski novinar Pirs Morgan javno se izvinio Novaku Đoković za niz napada na njega u jeku korone. Osuđivao ga je kada je Srbinu bilo najteže i kada je početkom 2022. godine bio deportovan iz Australije jer nije vakcinisan, a ove jeseni su se prvi put sreli i napravili dugo iščekivani intervju koji je Morgan objavio ovog utorka.

"Novače, nikada te nisam sreo, a pričao sam mnogo o tebi. Za početak, krenuću sa izvinjenjem. Bio sam veoma oštar prema tebi u vezi sa kovid-skandalom. Bio si izbačen iz Australije, a na osnovu onoga što su izvještavali mediji ispalo je da si pokušao da prevariš pravila i da igraš na Australijan openu bez vakcinisanja. Izvinjavam se ljudima prema kojima sam bio tako preoštar. U tom trenutku, to je postalo za mene lična stvar jer vjerujem da su vakcine bile važne. Mnogo ljudi oko mene je prolazilo kroz strašne stvari zbog korone", rekao je on.

Novak Đoković je ćutke slušao šta je Morgan pričao i sigurno nije zaboravio sve ružno što je izgovorio. Između ostalog, Britanac je pominjao i njegovu majku Dijanu.

"Kada je do mene došlo još stvari, da si imao kovid nekoliko nedelja ranije, kada je došlo do toga da budeš političkom odlukom izbačen iz Australije... Htio bih zato da kažem 'izvini' zbog neprimjerenog rečnika. Nisam te poznavao, uzeo sam ono što sam čitao o tebi i ispalo je da je situacija komplikovanija nego što se činilo", dodao je poznati novinar.

Novak Đoković ga je saslušao i izrazio zahvalnost

"Cijenim to veoma. Hvala ti na iskrenosti. Bila su to teška vremena i bilo je vanredno stanje u čitavom svijetu, prošli smo kroz pakao. Ne bih dublje da ulazim u temu kovida i vakcinacije, samo treba da kažem da nikad nisam bio protivnik vakcinacije, niti za nju, samo sam bio za postojanje izbora. Dva ili tri puta imao sam kovid u godinu ili godinu i po, imao sam antitijela... Da skratim, dobro je vidjeti te ovdje i poštujem te i cijenim to što si rekao. To govori dosta o tome kakva si osoba i radovao sam se razgovoru sa tobom i prije nego što si me 'izudarao' u medijima".

"Ronaldo i ti, najbolji ikad"

"Jutros sam sjedio sa Kristijanom Ronaldom i on je za mene najveći fudbaler koji je ikad živio. Ti si za mene bez dileme najbolji teniser koji je ikad igrao. Mislim to i reći ću ti to u lice... Da li se ti osjećaš najboljim teniserom koji je ikad igrao?", nastavio je Morgan.

"Često me pitaju to pitanje, posebno u posljednjih nekoliko godina. Ima mnogo statistika, ljudi porede Nadala, Federera i mene, prije svega zbog naših brojeva, ko je koliko grend slema osvojio, ko je bio najduže prvi i slično. Moj odgovor je isti kada se povede ta diskusija i ponoviću ga - neću reći da li sam najveći ili ne, jer nisam u poziciji da to kažem. Mislim da bi to bilo zaista nepoštovanje prema generacijama koje su utabale put Nadalu, Federeru, meni i drugima. Sport je prošao kroz velike promjene, u posljednjih 15 godina one su ogromne, u smislu brzine, opreme spremnosti igrača, timova oko igrača koji su profesionalniji... Vremena se mijenjaju, nauka o sportu napreduje i zato svi postaju svjesniji i zainteresovaniji da shvate šta je potrebno da napraviš prednost u svakoj oblasti života", dodao je Novak Đoković.

U toku dugo iščekivanog intervjua, Morgan je pitao Novaka Đokovića za niz tema, uključujući i škakljiva. Veoma direktno je izgovorio: Novače, da li vjeruješ Janiku Sineru? Novak Đoković je odgovorio najiskrenije dosad.

