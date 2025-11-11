Rafa Nadal rangirao četvoricu najboljih u istoriji tenisa: Evo gdje je stavio Novaka Đokovića

Rafael Nadal dobio je pitanje da rangira najbolju četvoricu tenisera u istoriji, a na prvo mjesto nije stavio Novaka Đokovića, ni Rodžera Federera, ni sebe, a ni Endija Mareja...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Rafael Nadal iznenadio je mnoge ljubitelje tenisa. Dobio je pitanje da napravi listu od četiri najbolja tenisera u istoriji. Očekivano je bilo da će da odabere "veliku četvorku" i da će da lista imena Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Endija Mareja i sebe naravno. Nije to uradio.

Na prvo mjesto postavio je čuvenog australijskog asa Roda Lejvera po kom nosi ime i stadion u Melburnu. Tek poslije njega su članovi "velike trojke".

"Rod Lejver. Novak Đoković, Rodžer Federer i ja", rekao je Rafa i nasmijao se.

Rafa Nadal's tennis Mount Rushmore



Rod Laver

Novak Djokovic

Roger Federer

Rafa Nadal



Did he get it right?

pic.twitter.com/NJAlh4Ar7z — Swish Tennis (@Zwxsh)November 10, 2025

Na to mu je voditeljka dobacila da je "veoma srećna što je stavio i sebe".

"Skroman sam dovoljno, ali da budem jasan, tako kažu brojke", zaključio je Rafa.

Na ovoj listi će vjerovatno najviše da mu zamjeri Endi Marej za koga nije bilo mjesta...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Stefan Ðoković dobacuje Novaku usred finala Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)