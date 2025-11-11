logo
Rafa Nadal rangirao četvoricu najboljih u istoriji tenisa: Evo gdje je stavio Novaka Đokovića

Rafa Nadal rangirao četvoricu najboljih u istoriji tenisa: Evo gdje je stavio Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Rafael Nadal dobio je pitanje da rangira najbolju četvoricu tenisera u istoriji, a na prvo mjesto nije stavio Novaka Đokovića, ni Rodžera Federera, ni sebe, a ni Endija Mareja...

rafa nadal nije izabrao djokovica za najveceg ikada Izvor: Imagn Images / ddp USA / PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Rafael Nadal iznenadio je mnoge ljubitelje tenisa. Dobio je pitanje da napravi listu od četiri najbolja tenisera u istoriji. Očekivano je bilo da će da odabere "veliku četvorku" i da će da lista imena Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Endija Mareja i sebe naravno. Nije to uradio.

Na prvo mjesto postavio je čuvenog australijskog asa Roda Lejvera po kom nosi ime i stadion u Melburnu. Tek poslije njega su članovi "velike trojke".

"Rod Lejver. Novak Đoković, Rodžer Federer i ja", rekao je Rafa i nasmijao se.

Na to mu je voditeljka dobacila da je "veoma srećna što je stavio i sebe".

"Skroman sam dovoljno, ali da budem jasan, tako kažu brojke", zaključio je Rafa.

Na ovoj listi će vjerovatno najviše da mu zamjeri Endi Marej za koga nije bilo mjesta...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Stefan Ðoković dobacuje Novaku usred finala
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Banjalučanin

Kakav crni Marej... Odličan teniser koji se našao u eri Novaka, Rafe i Federera ali da je taj nivo, nije. I statistički gledano nije ni blizu. Bio je, istina, dobar, odličan konkurent i podizao nabrojanu trojicu na viši nivo. I kao čovjek je ok, dobar je Noletov prijatelj i o njemu je Novak uvijek lijepo pričao. Gurati npr. Zlatana ili Modrića na nivo Mesija i Ronalda, ne ide. Ekstra klasa igrača ali se ovdje priča o najboljim svih vremena (naveo sam fudbalski primjer a odnosi se naravno na tenis).

