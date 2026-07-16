Englezi iskopali čak 31 prljav potez Argentinaca: "Majstori su za ovo, pokazali su opet šta su"

Engleski mediji grme nakon što je njihova reprezentacija ostala bez još jednog finala Svjetskog prvenstva.

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Britanski "Telegraf" grmi poslije poraza Engleske od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva. Novinari ovog medija su žestoko kritikovali "prljavu" igru gaučosa i pobrojali sve njihove "podle poteze" u meču koji se od šahovske partije pretvorio u pravu tuču na terenu.

"Svih 31 podlih poteza kojima je Argentina napala Englesku", stoji u naslovu "Telegrafa", uz dodatak da su "južnoamerički majstori su opravdali su svoju reputaciju u polufinalu Svjetskog prvenstva".

Kako su naveli, Argentinci su pokušali da se uvuku pod kožu izabranicima Tomasa Tuhela i koristili su sve vrste prljavih trikova kako bi stigli do cilja. Britanci kažu da ih je bilo tačno 31 i analiziraju svaki ponaosob:

1. minut - Odmah je bilo jasno da nas očekuje žestok duel na stadionu u Atlanti. Englezi konkretno misle na start Mekalistera nad Andersonom već poslije 19 sekundi fudbala u polufinalu.

2. minut - Leandro Paredes gura Džuda Belingema sa leđa, igrač Reala mu nije ostao dužan.

3. minut - Enco Fernandez, strijelac izjednačujućeg gola startuje na Andersona.

6. minut - Start Simeoena nad Andersonom, Englezi smatraju da je ova situacija prošlo neopaženo.

11. minut - Engleski igrači su bili bijesni jer Fernandez nije kažnjen za još jedan "prekršaj" nad Andersonom. U tom momentu obojica igrača su bila na travi i viđeni su "rvački" zahvati.

11. minut - Nastavak prethodne situacije, rušenje Morgana Rodžersa dok je pokušavao da se vrati u odbranu.

13. minut - Nakon što je pomoćni sudija signalizirao ofsajd u kojem se našao Simeone, Džordan Pikford je naletio na njega u pokušaju da dođe do lopte, a vezista Atletiko Madrida je uzvratio pokretom noge ka njemu.

15. minut - Leandro Paredes dobija duel sa Belingemom koji ostaje da leži na terenu, dok mu Argentinac upućuje oštre riječi.

16. minut - Entoni Gordon se oslobađa čuvara, a Simeone ga odmah ruši i, dok se vraća da brani slobodan udarac tapka ga po glavi.

24 minut - Sudija Ismail Elfat je upozorio Simeonea nakon kornera da ne blokira Pikforda, ali on to ipak čini.

28. minut - Mekalister kasni u duelu sa Džejmsom, ali sudija ne dosuđuje faul. Nezadovoljstvo se potom prenijelo i na klupu Engleza, pošto je u tom momentu i Tuhel izgubio živce.

31. minut - Fernandez zadaje novi udarac Belingema koji je bio u prodoru, nakon što je engleski vezista već izbjegao Simeonea.

33. minut - Duel Gejia i Simeonea koji je jedan od igrača kojeg Englezi najviše kritikuju.

34. minut - Molina se uključuje u akciju tako što nalijeće na Belingema s leđa.

36. minut - Mesi se probija pored Kejna i Gordona prije nego što ga Anderson grubo ruši, što je bio prvi žuti karton na utakmici. Dok pada, Mesi upućuje udarac Džedu Spensu.

37. minut - Igrači Argentine protestuju, što dovodi do burne rasprave na sredini terena. Kejn prekriva usta dok razgovara sa sudijom u trenutku kada Anderson dobija žuti karton, a Mekalister i Paredes zahtijevaju da on bude isključen.

41. minut - Rodžers kreće u kontranapad, ali ga Lisandro Martinez povlači, te Elfat konačno odlučuje da javno opomene argentinskog igrača.

45+1 minut - Dok Džejms pokušava da brzo izvede aut sa novom loptom, neko sa klupe Argentine vraća staru loptu na teren da bi ga usporio.

45+2 min - Paredes je neoprezno podigao stopalo i nagazio Andersona baš u trenutku kada se prvo poluvrijeme bližilo kraju.

Poluvrijeme - Mesi i Fernandez okružuju sudiju da se žale na kraju prvog poluvremena. Mesi nastavlja dok se njih dvojica kreću niz tunel.

48. minut - Belingem vrši pritisak na Mesija uz aut-liniju, a dok se obojica kreću ka spoljnoj ivici terena, Mesi odbacuje engleskog vezistu od sebe, šaljući ga pravo na reklamni pano.

51. minut - Kristijan Romero je javno opomenut jer je oborio Belingama na zemlju, držeći ga sa obe ruke, kako bi zaustavio kontranapad.

53. minut - Simeone zamahuje rukom unazad i udara Spensa u lice. Nema žutog kartona.

58. minut - Dok Pikford pokušava da uhvati loptu, Romero ostaje uspravan umjesto da se sagne, pa golman Evertona pada preko njega.

73. minut - Gol Engleske ublažava oštrinu argentinske igre, ali ona ponovo dolazi do izražaja nakon pauze za osvježenje, kada Mesi blago gurne Spensa tokom izvođenja auta.

85. minut - Nakon Fernandesovog gola, Romero koristi priliku da proslavi pogodak tako što viče u lice skrhanom Pikfordu.

88. minut - Ubrzo nakon izjednačujućeg gola, Džon Stouns pada na travu zbog povrede glave, što dovodi do prekida igre, a argentinski igrači opkoljavaju sudiju kako bi uložili prigovor.

90+2 minut - Belingem pokušava da povede Englesku u napad, a kada lopta izlazi u aut, Gabrijel Montijel upućuje nekoliko oštrih riječi engleskoj "desetki".

90+7. minut - Dok Engleska gubi nakon gola Lautara Martineza glavom u nadoknadi vremena, Emilijano Martinez hvata visoku loptu i spušta se na zemlju kako bi trošio vrijeme, uz širok osmijeh na licu.

Kraj utakmice - Haos na kraju utakmice. Došlo je do obračuna engleskih i argentinskih igrača. U centru pažnje su bili Belingem, Lautaro Martinez, kao i Henderson i Barka.

Posebno su Englezi izdvojili detalj sa proslave kada su Argentinci razvukli sporan transparent na terenu. "Foklandi su argentinski", pisalo je na zastavi... Budući da je riječ o političkoj poruci, to bi moglo da im donese kaznu od strane FIFA, koja ih je već u prošlosti sankcionisala za sličan ispad.

(Mondo.rs)