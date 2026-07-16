"Nismo arogantni, imamo veliko srce": Selektor Argentine puca od ponosa poslije rušenja Engleza

Lionel Skaloni oglasio se poslije plasmana u finale Svjetskog prvenstva, poslije preokreta protiv Engleza.

Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Argentine savladali su selekciju Engleske poslije velikog preokreta u polufinalu Svetskog prvenstva (2:1). Selektor "gaučosa" Lionel Skaloni nije mogao da pronađe prave riječi i opiše koliko je ponosan na svoje igrače.

Odmah na terenu je uslijedilo slavlje onako kako to samo Argentinci znaju. "Nemam riječi. Ovo je ogromna radost za cijelu ekipu i za naš narod. Naši navijači nikada ne prestaju da nas iznenađuju. Teško je opisati ono što ovi igrači pokazuju na terenu. Mi smo jedinstveni, zaista. Ovi ljudi nas nose do pobjede“, rekao je Skaloni.

Nije davao velike najave oko potencijalne odbrane titule svjetskog šampiona, već je uživao u trenutnom velikom uspjehu.

"Pokušaćemo da pobijedimo. Daćemo apsolutno sve od sebe. Ali i ovo što smo do sada ostvarili već je impresivno."

Upitan je šta je to što odlikuje ovu generaciju argentinskih fudbalera koja je na pragu jednog od najvećih uspjeha u istoriji fudbala.

"Mi smo jedinstveni i to nije arogancija. To je srce."

(Mondo.rs)