Vejn Runi grmi poslije poraza Engleske: "On je kriv, sve je pogriješio"

Legendarni fudbaler Vejn Runi označio je Tomasa Tuhela kao glavnog krivca za poraz Engleske od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva.

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Bivši kapiten Engleske Vejn Runi oštro je kritikovao selektora Tomasa Tuhela nakon poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva. Njemački strateg je napravio nekoliko neobjašnjivih izmjena u drugom poluvremenu i odlučio se na defanzivu nakon što je njegov tim stigao do vođstva golom Gordona.

Legenda evropskog fudbala smatra da je Tuhel pogrešio u postavci igre u završnici meča i direktno ga okrivio za poraz.

"Zavladala je panika. Ne smijete da prepustite posjed lopte i odreknete se svake šanse za drugi gol nakon što povedete. Pritisak je bio na Argentini. Ako ste napadački orijentisan igrač na terenu i vidite kakve izmjene selektor pravi pri vođstvu od 1:0, gubite vjeru u uspjeh", rekao je Runi i dodao:

"Očekivao sam više od ove utakmice. Smatrao sam da možemo mnogo bolje, naročito kada smo vodili sa 1:0. Mislim da su nas večeras koštale odluke koje je Tuhel donio. Izmjene nam nisu pomogle. Vrhunski treneri to rade - oni čitaju igru. Oni reaguju na dešavanja na terenu, igraju ofanzivnije i pokušavaju da promijene tempo. Mislim da je pogriješio", neumoljiv je bio legendarni as.

Tuhelova odbrana

Defanzivna formacija nije urodila plodom, a da je taktika Tomasa Tuhela prošla, danas bi u Engleskoj o njemu pričali kao o heroju.

"Nismo uspijevali da izađemo iz defanzive. Željeli smo da postignemo i drugi gol, ali nisam imao osjećaj da bi ofanzivne izmjene pomogle. Zadržali smo formaciju 4-4-2, ali smo postajali sve pasivniji, nismo uspijevali da osvojimo loptu niti da je zadržimo u posjedu. Nije bio u pitanju strukturni problem. Nismo ništa mijenjali nakon postignutog gola, ali se tok utakmice potpuno promijenio."

Svjestan je da je označen kao glavni krovac. "Ali to nije problem, razumijem takve rasprave. O tome se može diskutovati sa milion trenera. Ja sam taj koji mora da donese odluku tokom utakmice. Preuzimam odgovornost. U ovom trenutku nemam za čim da žalim. Ekipa je dala sve od sebe i bili smo veoma, veoma blizu cilja", kaže Tuhel i zaključuje:

"Zaslužili smo vođstvo od 1:0; odigrali smo jednu od naših boljih utakmica, možda i najbolju s obzirom na okolnosti. Ekipa je bila na vrhunskom nivou. Ipak, nismo uspjeli da privedemo posao kraju. Ne, u ovom trenutku nemam za čim da žalim."

(Mondo.rs)