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BiH "krade" Srbiji još jednog igrača: Svim silama žele klinca koji obara rekorde

BiH "krade" Srbiji još jednog igrača: Svim silama žele klinca koji obara rekorde

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ahmed Hadžimujović, mladi fudbaler Novog Pazara, postao je velika želja i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovaj momak, rođen u Novom Pazaru, mogao bi da umjesto dresa Srbije, zaduži opremu Zmajeva

Reprezentacija bIh želi da dovede Ahmeda Hadžimujovića Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je senzaciju na Mundijalu. Možda je ovaj tim mogao i korak dalje, ali i trenutni rezultat više je nego povoljan za ekipu Sergeja Barbareza. A da bi "zmajevi" nastavili da napreduju, neophodna im je i mlada krv, pa je reprezentacija riješila da u svoje redove dovede Ahmeda Hadžimujovića, talentovanog defanzivca Novog Pazara.

Nema sumnje da je Bosna i Hercegovina trenutno poželjnija reprezentacija od Srbije, barem kada je riječ o ovom talentu. Kako izvještavaju tamošnji mediji, Hadžimujović, koji ima 18 godina i rođen je u Novom Pazaru, nalazi se na listi prioriteta nacionalnog tima BiH. Ovaj fudbaler, visok 190 centimetara, trenutno je na meti Šturma, Bohuma i Bazela, pa su sve veće šanse da će karijeru nastaviti u inostranstvu. I ne samo kada je u pitanju klupski fudbal, već su moguće promene i na reprezentativnom planu, piše SportSport.

Emir Spahić i rukovodstvo reprezentacije Bosne i Hercegovine imaju velike ambicije i kreću po momka iz Novog Pazara. Dolazak Hadžimujovića obezbijedio bi kontinuitet u nacionalnom timu, jer bi to značilo da će "zmajevi" u budućnosti imati vrhunske defanzivce pred kojima su godine igranja na najvišem nivou.

Hadžimujović je u dresu Novog Pazara odigrao 32 utakmice i postigao jedan gol uz jednu asistenciju. Interesovanja za Hadžimujovića nisu pusta priča, pošto ovaj punoljetni momak preti da napuni kasu kluba iz rodnog grada rekordnim transferom od 1.000.000 evra. Ujedno, momak iz Novog Pazara trenutno je reprezentativac mlađih selekcija Srbije, a u dresu "orlića" nastupao je i na Evropskom prvenstvu do 19 godina.

Koga još želi Bosna i Hercegovina?

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Hadžimujović nije jedini na listi želja. U tim Sergeja Barbareza mogao bi da stigne i Zinedin Smajlović (22), koji je ovog ljeta postao igrač Olimpijakosa. Novi fudbaler grčkog velikana ranije je istakao da ima želju da obuče dres "zmajeva". Dvojica mladih fudbalera mogla bi da imaju možda i presudan uticaj na nastavak dobrih rezultata reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Da ove priče nisu bez osnova potvrđuje i primjer Sameda Baždara. Momak, takođe iz Novog Pazara, odlučio je da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine umjesto za Srbiju. Vrlo slična situacija je i sa Amilom Šiljevićem, koji je dobio pasoš Bosne i Hercegovine.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Mundijal 2026 BiH Srbija

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