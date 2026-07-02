BiH "ukrala" Srbiji golmana dan nakon ispadanja sa Mundijala

Amil Šiljević je dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine i nastupaće za ovu nacionalnu selekciju.

Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Jutro nakon ispadanja Bosne i Hercegovine sa Svjetskog prvenstva u fudbalu "zmajevi" su dobili veliko pojačanje. Vijeće ministara BIH objavilo je da je mladi golman Ajntrahta iz Frankfurta Amil Šiljević dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine.

"Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku kojom je u državljanstvo BiH primljen njemački državljanin Amil Šiljević, fudbaler na poziciji golmana i potencijalni reprezentativac A selekcije fudbalske reprezentacije BiH, kao osoba od posebne koristi za BiH u oblasti sporta, uz preporuku Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju Vijeća ministara.

Šiljevića htjela i Srbija

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Amil Šiljević je rođen 2007. godine i trenutno nastupa za Ajntraht iz Frankfurta, a već ima poziv selekcije BIH do 21 godine. Željela je i Srbija ovog čuvara mreže čiji su roditelji porijeklom iz Srbije, ali je u trci Njemačke, Srbije i BIH, pobijedila BIH.

Ovaj čuvar mreže koga selektor "zmajeva" Sergej Barbarez uz Mladena Jurkasa vidi kao potencijalnog nasljednika Nikole Vasilja na golu, počeo je da brani čak i za seniorski tim Ajntrahta. Bio je u kombinaciji za mečeve Bundesige i Lige Evrope.

(MONDO)

BONUS VIDEO: