Uprkos ispadanju sa Svjetskog prvenstva, selektor BiH ponosan na reprezentativce i sve što su učinili na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia

Reprezentacija BiH završila je nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

U prvoj nokaut rundi turnira, "zmajevi" su poraženi od jednog od domaćina - Sjedinjene Države slavile su 2:0 i tako poslale BiH kući.

Uprkos svemu, selektor Sergej Barbarez može biti zadovoljan prikazanim, a nakon poraza od Amerikanaca emotivnim statusom na Instagramu pohvalio je svoje izabranike.

"Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze SREĆE i PONOSA!!!

Suze ZAHVALNOSTI, da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati istorijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam PRIVILEGIJU raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima.

Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici.

Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije dvije godine se uzdignutog čela i te kako nastavlja!!!

Hvala vam po milioniti put za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki pređeni kilometar, svaku neprospavanu noć...

Vjerujete u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno, samo ZAJEDNO I PONOSNO možemo opet pisati nove stranice naše fudbalske istorije!!!

Vaš Sergej Barbarez", poručio je selektor BiH.

Vidi opis Emotivno obraćanje Sergeja Barbareza nakon eliminacije sa Mundijala: Ovo nisu suze tuge već suze radosnice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 17 / 17

Podsjetimo, BiH je drugi put u istoriji, a prvi nakon 2014. godine, nastupila na Mundijalu. Prvi put je izborila plasman u nokaut fazu, i to nakon što je grupnu fazu takmičenja okončala na trećem mjestu u grupi sa još jednim domaćinom Kanadom, te Švajcarskom i Katarom.

"Zmajevi" su prvo remizirali sa Kanadom 1:1, zatim su poraženi od Švajcarske 4:1, da bi u posljednjem kolu grupne faze savladali Katar 3:1, što je bilo dovoljno da zauzmu petu poziciju u ukupnom poretku trećeplasiranih selekcija i izbore plasman u šesnaestinu finala.

Tamo ih je dočekala SAD i golovima Folarina Baloguna i Malika Tilmana slavila 2:0, te tako izborila plasman u osminu finala gdje će igrati protiv Belgije.