Argentinci pljuvali i gazili zastavu Engleske

Haos na ulicama Atlante i Argentine nakon utakmice polufinala Svjetskog prvenstva.

Izvor: The Resonance/X/Printscreen

Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale Svjetskog prvenstva, nakon što su poslije prave drame i velikog preokreta slavili protiv Engleske sa 2:1. Poznato je da Južnoamerikanci žive za fudbal, a snimci slavlja sa ulica Atlante i Argentine proširili su se društvenim mrežama.

Nisu Englezi i Argentinci u "ljubavi" iz političkih razloga, a utakmica im je bila povod da dodatno pogoršaju odnose. Lionel Mesi i ekipa su slavili uz transarent "Foklandska ostrva su Argentina", zbog čega su u riziku od kazne FIFA, a u navijačkoj euforiji "stradala" je zastava Engleske.

Naime, veliki broj navijača se okupio oko državnog obilježja ljutog rivala, a najsmjeliji je pljunuo na istu, da bi potom horda argentinskih pristalaca gazila po njoj.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Argentina fans spat on and trampled the England flag under their feet.pic.twitter.com/sIcFniKbXB — World Cup HQ (@WorldCup26HQ)July 16, 2026

Zašto se mrze Englezi i Argentinci?

Foklandska ostrva su tačka raskola između ove dvije nacije. Nalaze se u jugozapadnom dijelu Atlantskog okeana i pod upravom su Velike Britanije, ali su i dalje predmet spora oko suvereniteta između Velike Britanije i Argentine.

Ove dvije zemlje su od aprila do juna 1982. godine vodile rat oko ove teritorije, u sukobu koji je trajao 74 dana poginulo je 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika. Takođe, život su izgubile i tri osobe sa samih ostrva.

Pogledajte 00:59 Haos posle meča Argentine i Engleske Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

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