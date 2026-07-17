logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bitka za bronzu na Mundijalu: “Pljuvačina” Tomasa Tuhela, za Didijea Dešana “ovo nije prijateljska utakmica”

Bitka za bronzu na Mundijalu: “Pljuvačina” Tomasa Tuhela, za Didijea Dešana “ovo nije prijateljska utakmica”

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Subotnji duel za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Majamiju (23 časa) donijeeć nam novi fudbalski klasik između Engleske i Francuske.

Engleska Francuska meč za treće mjesto Mundijal Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Raspoloženje u taborima velikih rivala pred ovu utakmicu potpuno je različito. Dok engleski selektor Tomas Tuhel ne krije ogorčenje što uopšte mora da igra ovaj meč, njegov francuski kolega Didije Dešan ističe obavezu prema dresu i navijačima.

Nakon poraza od Argentine (2:1) u polufinalu, iako su prvi poveli, Tomas Tuhel je „popljuvao” koncept borbe za treće mjesto, smatrajući da utakmica ne izaziva nikakvo uzbuđenje ni kod jedne ni kod druge ekipe.

“Nijedan naš igrač, kao ni bilo koji od francuskih igrača, ne želi da igra ovu utakmicu. Oni žele da igraju u finalu. Dali smo sve od sebe da tamo stignemo”, rekao je njemački stručnjak sa klupe Engleske.

Nakon što se našao na meti oštrih kritika javnosti poslije eliminacije, strateg „Tri lava” ipak je obećao profesionalizam, iako je podsjetio da je njegova ekipa imala dan manje za odmor od protivnika.

“Uradićemo to profesionalno. Ono što je važno za nas jeste da reagujemo. To je ono što se mora uraditi na najvišem nivou sporta”.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Sa druge strane, u taboru Francuske rane od poraza iz polufinala protiv Španije (2:0) takođe još skroz nisu zarasle. „Trikolori” su u utorak uveče potpuno podbacili, odigravši mimo svog prepoznatljivog nivoa.

“Kada ne ostvarite cilj koji ste zacrtali, da, to mora da boli. Sreća pa boli”, jasan je Dešan, koji će u subotu posljednji put u karijeri voditi ekipu sa francuske klupe uz zvuke Marseljeze.

Za razliku od Tuhela, francuski selektor ne želi da njegova ekipa olako shvati subotnji meč i odbija svaku pomisao na revijalni karakter susreta.

“Ovo nije prijateljska utakmica. U igri je treće mjesto, tako da ćemo učiniti sve da do njega dođemo. Imamo tu obavezu - prema samima sebi, prema onome što ovaj dres predstavlja i prema svim ljudima koji su uz nas”, poručio je Dešan, kojeg će prema posljednjih informacijama francuskih medija naslijediti legendarni Zinedin Zidan.

Navodno je Zidan pristao da preuzme “trikolore”, a zvanična potvrda će uslijediti poslije Mundijala.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Engleska Francuska Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC