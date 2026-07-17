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Dejan Stanković pred finale Mundijala: "Iznenadilo bi me da Španija ne osvoji"

Dejan Stanković pred finale Mundijala: "Iznenadilo bi me da Španija ne osvoji"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao da nema favorita u finalu, ali da Španija igra perfektno.

Dejan stankovic iznenadilo bi me da spanija ne osvoji Izvor: MN PRESS

Svjetsko prvenstvo u fudbalu stiglo je do same završnice - za trofej će se boriti Španija koja je savladala Francusku i Argentina koja je bila bolja od Engleske, a čitava planeta pratiće meč da sazna koji je nacionalni tim najbolji na svijetu. Španci su možda malo više prikazali na ovom turniru, dok Argentinci imaju Lionela Mesija pa će biti zanimljivo vidjeti finalni okršaj.

Zanimljivo će biti i iz ugla trenera beogradskih vječitih rivala. Na konferencijama pred meč prvog kola Superlige Srbije treneri Crvene zvezde i Partizana govorili su o svojim očekivanjima od ovog meča. Saša Ilić će navijati za Lionela Mesija, a Dejan Stanković...

"Sa navijačke strane nemam favorita, ali sam vidio perfekcionizam, jednostavno 10 od 10 u reprezentaciji Španije. Sve ono što sam vidio tokom ovog takmičenja od ekipe Španije, a posebno u polufinalu, bio je čist doktorat. Jedan doktorat same generacije, ekipe i trenera. Ne znam šta bih rekao sem da bi me iznenadilo ako Španija ne bude svjetski šampion", rekao je Dejan Stanković.

Crvena zvezda prvi meč u novoj sezoni igra u petak, Partizan će na teren u subotu, a oba trenera će možda imati malo slobodnog vremena da u nedjelju uveče pogledaju meč Španija - Argentina. Ipak, ne treba očekivati da se u potpunosti posvete tom meču jer ih tokom naredne nedjelje očekuju prvi izazovi na evropskoj sceni.

Bonus video:

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01:12
Stanković: Indirektno sam ušao u Ligu šampiona sa Zvezdom
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

Mundijal 2026 Španija Argentina Dejan Stanković

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