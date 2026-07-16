Anketa: Španija - Argentina, ko osvaja Svjetsko prvenstvo?

Zakazana je utakmica godine.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Zakazano je veliko finale 23. Svjetskog prvenstva u fudbalu, Španija - Argentina. U nedjelju od 15 časova po lokalnom, a od 21 čas prema vremenu u Srbiji, na "MetLajf" stadionu u Ist Raterfordu svijet će dobiti prvaka za naredne četiri godine.

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Finalisti nisu na isti način stigli do finala. Španija je u utorak uveče pregazila Francusku u utakmici koja nije ni podsjetila na polufinale, jer se za sve pitao samo jedan tim. U igri mačke i miša, bilo je na momente i monotono gledati kako "TrikolorI" nemaju predstavu kako da igraju protiv majstora Luisa De La Fuentea, čiji su egzekutori na ovom turniru Mikel Ojarzabal, Mikel Merino, Pedro Poro, dok je mozak i srce ekipe maestralni vezista Rodri. Naravno, najveća zvijezda je Lamin Jamal, koga će u nedjelju čekati meč protiv najvećeg fudbalera svijeta, Lionela Mesija, koji ga je prije dvadesetak godina kupao kao bebu.

Argentinci su se čudesnim preokretom protiv Engleske plasirali u svoje treće finale u posljednjih 12 godina. Leo Mesi doveo ih je do utakmice za titulu 2014. u Brazilu, kada je Njemačka pobijedila, zatim 2022. godine, kada je ispisao istoriju pobjedom protiv Francuske, a sada će ponovo igrati za najveći trofej na svijetu.

Mahali su Argentinci zastavom o Folklandima, slavili su se burno golovi Enca Fernandeza i Lautara Martineza, likovao je Rodrigo De Pol... Puni energije i nošeni euforijom navijača zbog pobede protiv starog rivala, Argentinci će umarširati u finale u kojem će kladionice vjerovatno ponovo dati njihovom protivniku veće šanse. Međutim, tako su vidjele i Engleze u finalu pre Mesija i ekipe, pa se realnost ispostavila drugačijom.

Biće to nedjeljni spektakl fudbala za pamćenje, a dan ranije, u subotu od 23, u Majami Gardensu igraće Francuska i Engleska za treće mjesto.

Bonus video: Engleska - Argentina 1:2

Argentina - Engleska 2:1 Izvor: YouTube/Arena sport

(MONDO)