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Suze heroja Argentine obišle planetu: "Znao sam da ću dati gol, sanjao sam ovaj trenutak"

Suze heroja Argentine obišle planetu: "Znao sam da ću dati gol, sanjao sam ovaj trenutak"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Napadač Argentine Lautaro Martinez predosjetio je da će postići pobjedonosni gol protiv Engleza.

Lautaro Martinez o pobjedničkom golu Izvor: beIN SPORTS/Printscreen

Fudbaleri Argentine imaće šansu da brane titulu šampiona svijeta protiv selekcije Španije u velikom finalu koje se igra u nedjelju. Englezi su imali prednost od 1:0 u polufinalu, ali su "gaučosi" krenuli na sve ili ništa i režirali spektakularan preokret u finišu. Pobjedonosni gol postigao je Lautaro Martinez koji je poslije meča završio u suzama.

Martinez je perfektno "ukrotio" loptu koju je poslao Lionel Mesi i postigao vjerovatno najvredniji gol u svojoj fudbalskoj karijeru. Nije heroj Argentine krio emocije, a njegove riječi dotakle su srca navijača širom svijeta.

"Kada mi je otac prvi put kupio kopačke, sanjao sam ovaj trenutak. Moji roditelji su gledali kako postižem gol, moje dijete je gledalo kako postižem gol... Uživam u ovome. Ja sam čovjek i uživao sam u životu", rekao je Lautaro.

 Predvidio gol

Martinez je ušao u 81. minutu i napravio pakao od engleskog sna. Prema njegovim riječima, predosjetio je da će ući sa klupe i postići pobjedonosni gol.

"Sanjao sam o tome. Kunem se, rekao sam Aleksisu (Makalisteru) da ću postići gol. Rekao sam Faku (Fakundo Medina) da ću ući i dati gol za pobjedu", rekao je napadač i dodao:

"Ovaj tim nastavlja da pokazuje od čega je napravljen, Engleski su se umorili, pritiskali su 60 minuta, a onda nisu mogli više. Kada su dali gol, povukli su se i to nam je dalo prostor da držimo loptu na njihovoj polovini. Uspjeli smo da preokrenemo i vratimo se u finale Svjetskog prvenstva.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Argentina Mundijal 2026 Lautaro Martinez

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