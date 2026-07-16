Suze heroja Argentine obišle planetu: "Znao sam da ću dati gol, sanjao sam ovaj trenutak"

Napadač Argentine Lautaro Martinez predosjetio je da će postići pobjedonosni gol protiv Engleza.

Izvor: beIN SPORTS/Printscreen

Fudbaleri Argentine imaće šansu da brane titulu šampiona svijeta protiv selekcije Španije u velikom finalu koje se igra u nedjelju. Englezi su imali prednost od 1:0 u polufinalu, ali su "gaučosi" krenuli na sve ili ništa i režirali spektakularan preokret u finišu. Pobjedonosni gol postigao je Lautaro Martinez koji je poslije meča završio u suzama.

Martinez je perfektno "ukrotio" loptu koju je poslao Lionel Mesi i postigao vjerovatno najvredniji gol u svojoj fudbalskoj karijeru. Nije heroj Argentine krio emocije, a njegove riječi dotakle su srca navijača širom svijeta.

"Kada mi je otac prvi put kupio kopačke, sanjao sam ovaj trenutak. Moji roditelji su gledali kako postižem gol, moje dijete je gledalo kako postižem gol... Uživam u ovome. Ja sam čovjek i uživao sam u životu", rekao je Lautaro.

️ Lautaro Martínez on TEARS: "The first time that my dad bought me a pair of football boots, I dreamed of this moment."



“My parents watching me score, my kid watching me score… I enjoy this. I’m a man and I have enjoyed life.”pic.twitter.com/cdFDqvkK1V — The Touchline | (@TouchlineX)July 15, 2026

Predvidio gol

Martinez je ušao u 81. minutu i napravio pakao od engleskog sna. Prema njegovim riječima, predosjetio je da će ući sa klupe i postići pobjedonosni gol.

"Sanjao sam o tome. Kunem se, rekao sam Aleksisu (Makalisteru) da ću postići gol. Rekao sam Faku (Fakundo Medina) da ću ući i dati gol za pobjedu", rekao je napadač i dodao:

"Ovaj tim nastavlja da pokazuje od čega je napravljen, Engleski su se umorili, pritiskali su 60 minuta, a onda nisu mogli više. Kada su dali gol, povukli su se i to nam je dalo prostor da držimo loptu na njihovoj polovini. Uspjeli smo da preokrenemo i vratimo se u finale Svjetskog prvenstva.

(Mondo.rs)