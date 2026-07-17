Saša Ilić je dao i svoju analizu predstojeće utakmice između Argentine i Španije u finalu Mundijala.
Saša Ilić održao je konferenciju za medije pred meč Partizana i Zemuna u Superligi. Pored velikog broja pitanja o klubu, pojačanjima, očekivanjima i slično našlo se jedno i o predstojećem finalu Mundijala. U nedjelju će se za pehar boriti Argentina i Engleska (21.00 po našem vremenu).
"Emotivno ću navijati za Argentinu zbog Mesija, jer je za mene najbolji u posljednjih 30-40 godina. Mogu da kažem da je ekipa Španije blagi favorit, jer je to ekipa koja ozbiljno ima kvalitetnije igrače koji su tehnički potkovaniji od ekipe Argentine. Ali, Argentinci imaju srce i takvu energiju i požrtvovanost nisam vidio kao što je bilo protiv Engleza. Da tako daju sve i za svoju zemlju i za Mesija. Navijaću za Argentinu, ali sa stručne strane blagu prednost dajem Španiji", rekao je Ilić.
"Navijaću za Mesija, ali moram ovo da kažem": Saša Ilić analizirao finale Svjetskog prvenstva
Meč se igra u 15 časova po lokalnom vremenu, što je 21 sat po srednjeevropskom. Postoje problemi i sa najavljenim nevremenom, pa se spekuliše i o potencijalnom odlaganju jer stadion u Nju Džersiju nema krov.
Podsjećanja radi, finalni meč će da sudi slovenački arbitar Slavko Vinčić.