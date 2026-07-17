"Ambicije Partizana se znaju": Saša Ilić progovorio o pojačanjima i otkrio ko dolazi

Saša Ilić se oglasio pred početak nove sezone Superlige i pričao je o ambicijama Partizana pred prvi meč protiv Zemuna.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Saša Ilić imaće trenerski debi na klupi Partizana. Prvi meč kao novi šef struke imaće u subotu od 20 časova protiv Zemuna na Ubu. Meč se igra na vještačkoj travi i o tome i mnogim drugim detaljima je pričao na konferenciji za medije dan prije meča.

"Počinjemo ono za šta smo se spremali prethodnih mjesec dana, kreću takmičarske utakmice. Čeka nas prva protiv Zemuna na Ubu. Ambicije su svima poznate, uz dužno poštovanje prema Zemunu, daćemo maksimum i hoćemo da zabilježimo pobjedu. Sigurno još ekipa nije na nivou spremnosti koji ja očekujem, treba nam još malo vremena. Jeste, igramo na vještačkoj travi, nisam pristalica da treniramo na Teleoptiku na vještačkom terenu, ali teren ne može da bude izgovor. Ambicije su svima poznate, moramo da uđemo agresivno, disciplinovano i da uz, dužno poštovanje Zemunu i timu koji je napravio veliki rezultat i ušao iz Prve lige u Superligu i pojačao se,da Partizan mora da diriguje tempom, da pruži maksimum i nadam se da će sve biti kako treba", rekao je Ilić.

Nije htio previše da priča o emocijama i o tome da li osjeća "leptiriće u stomaku" prije meča i kakvu podršku navijača očekuje.

"Ne nešto specijalno. Navijači su uvijek uz nas i očekujem ih u velikom broju, prevashodno zbog podrške igračima. Imamo izuzetno mladu ekipu kojoj je podrška potrebna i nadam se da će uz njihovu pomoć igračima biti lakše da pobjede. Moje mišljenje je da nisam isti kao na početku trenerske karijere, kada sam bio u Čukaričkom, tada su emocije bile veće. Pričam o emocijama koje mogu da kanališem. Trudiću se, trener sam Partizana, ponašaću se u skladu sa velikim klubom, trudiću se da emocije ostavim po strani."

Ko sve dolazi od pojačanja?

Neizostavna tema bila su pojačanja i ko bi mogao da dođe u Partizan, posebno poslije odlaska Vanje Dragojevića u Rendžers.

"Jeste, Dragojević je otišao i želim mu svu sreću u nastavku karijere. Partizan funkcioniše da se nikad ne zna puno toga, zavisi od izlaznih transfera. Zna se da nije u baš sjajnoj finansijskoj situaciji, ali se nadam da će doći par igrača koji će pojačati konkurenciju u narednom periodu."

Zatim je nastavio da priča o pojačanjima.

"Svaki trener želi da ima što više boljih i kvalitetnih igrača. Sve zavisi od određenih stvari koje se dešavaju u klubu. Nadam se da ćemo dovesti određeni broj igrača koji će pojačati konkurenciju i doneti ekstra kvalitet koji nam je potreban. Ako pričamo o već dovedenim igračima, došla su četvorica prije priprema, prošli proces sa nama. U solidnom su fizičkom stanju, upoznati su sa našim zamislima. Peti koji je došao je napadač Že, nije u fizički dobrom stanju, ali se nadam da će kroz mečeve ići bolje."

Že, Zubairu i Timoti Ouma

Nastavila su da se ređaju pitanja o pojačanjima, kako onima koji su došli, tako i povratnicima i jednom o kome se priča da uskoro stiže.

"Žea smo i doveli jer smo ga gledali, ako je fizički na optimalnom nivou može puno da nam donese. Fizički snažan igrač, izuzetno opasan u kaznenom prostoru, dobro se kreće, ali nedostatak fizičke spreme će mu onemogućiti da počinje utakmice od prvog minuta, posebno na startu sezone. Dobijaće određenu minutažu kroz utakmice. Nadam se da neće biti povrijeđen, to mi je najbitnije za cijeli tim. Kada će dostići optimalnu formu, zavisiće od njega."

Ibrahim Zubairu je dao tri gola na pripremama, da li će dobiti šansu?

"Ja sam trener koji voli da rotira, za intenzitet kakav očekujem, koristićemo dosta igrača, posebno na startu sezone. Zubairu je igrač koji je na početku svog boravka donosio puno, pa je imao peh sa povredom. Onda je išao na pozajmicu gdje nije dobio minutažu, vraća se i treba mu vrijeme. Ozbiljno računamo na njega, zavisi od njega."

Kao zamjena za Dragojevića je "već viđen" Timoti Ouma, kenijski fudbaler.

"Jeste, odlazak Dragojevića je otvorio pitanje da nam je potreban igrač na toj poziciji. Skautirali smo ga, odgledali puno mečeva njegovih. Za nas kao stručni štab je bitno da dolazi iz igranja. Izuzetno je snažan igrač koji pokriva poziciju 'šestice', ne luta puno, agresivan je. Ako dođe, nadam se da će biti na dobrom fizičkom nivou i da ćemo moći da ga koristimo. Kada će doći? To je pitanje, zavisi od mnogo faktora, vidjećemo."

Ne očekuje Ilić veći "kredit" od drugih

Ističe da već zna tim koji će da igra protiv Zemuna.

"Imam, ne dileme, imam ekipu koja će sutra početi. Sa stručnim štabom sam razmatrao. Poznat sam kao trener koji voli da rotira. Pričali smo o spremnosti igrača, mogu da dostignu to samo kroz mečeve. Očekujemo da će igrati dosta igrača u narednom periodu i probaće kroz intenzitet, Partizan mora tako da igra, da dostignu formu. U ovom momentu nismo, jer je tek početak prvenstva, nismo u optimalnoj formi, ali se nadam da ćemo ubrzo biti na tom nivou."

Dobio je pitanje i o tome da li očekuje da će imati veći "kredit" od nekih drugih trenera zbog svog imena i svega što je uradio u Partizanu.

"Generalno ne očekujem, iskreno. Rekao sam to i ranije. Ja sam čovjek koji je trener i koji se bavi ovim poslom od kada sam završio karijeru. Puno ljudi mi je poslalo slične poruke, da ću imati kredite i slično, ali to tako ne gledam. Moj ostanak u Partizanu zavisiće od rezultata i kako ekipa igra i napreduje. Samo razmišljam o timu trenutno, da bude to na najbolji način, da se pokažemo u nekom svjetlu u kom želim da budemo, vidjeću kako će da izgleda."

Gdje vidi Partizan i može li da se igra jednostavno?

Vidi opis "Ambicije Partizana se znaju": Saša Ilić progovorio o pojačanjima i otkrio ko dolazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Gde to Saša Ilić vidi Partizan u maju naredne godine?

"Volio bih da ga vidim tamo gdje svi navijači Partizana žele da ga vide. Ne treba biti euforičan. Svjestan sam da Partizan mora da ide iz meča u meč i da se na osnovu toga prave planovi. Ovo su samo neke želje, ne samo moje nego i navijačke. Partizan ne trpi prosjek, gleda se da budeš najbolji. Ali, ne treba biti posebno euforičan i gledati mnogo unaprijed. Treba da se fokusiramo na sljedeći meč, pa onda na svaki sledeći i tako postepeno, pa da vidimo dokle ćemo stići."

Isticao je više puta da mu je cilj da Partizan igra što jednostavniji fudbal.

"Ja ću se truditi, insistiraću na tome i na svakoj konferenciji prije i poslije utakmice ću o toj jednostavnosti da pričam. Trenirali su me mnogi veliki treneri kroz karijeru i rekli su mi da je to najteže igrati, a najbolje. Potenciraću to na svakom treningu i na svakoj utakmici, vidjećemo dokle ćemo dogurati."

Za kraj je prokomentarisao novi format Superlige.

"Svake godine baš zbog toga što puno ekipa ispada će biti bitan svaki bod. Ove sezone će biti još teže nego prethodne, svjesni smo svi toga. Ambicije Partizana su poznate, znam da se i Zvezda i Vojvodina i Železničar i Čukarički, da svi hoće da budu u vrhu našeg fudbala. Partizan ima najviše moguće ambicije. Pričaćemo o tome kada dođe vrijeme", zaključio je Ilić.