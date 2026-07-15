Partizan saznao prvog evropskog protivnika: Crno-bijeli iz Luksemburga kreću ka Konferencijskoj ligi

Fudbaleri Partizana počinju kvalifikacije za Konfernecijsku ligu protiv ekipe UNA Strasen iz Luksemburga.

Izvor: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Partizan će takmičenje u evropskim kvalifikacijama početi dvomečom protiv ekipe UNA Strasen iz Luksemburga, pošto je taj tim uspješno preskočio prvu prepreku u Evropi. Luksemburžani su u prvom meču bili bolji od ekipe La Fiorita iz San Marina (1:0), a zatim su taj trijumf samo još nadogradili na gostujućem terenu gdje su bili još ubjedljiviji (2:0) za prolaz u drugo kolo.

Meč u San Marinu bio je riješen već do poluvremena, a kompletan dvomeč možda već u uvodnim minutima. Nikolas Perez je u osmom minutu meča postigao gol za goste i tako duplirao prednost u ovom dvomeču, a Valentin Stenmec je u 38. minutu meča postavio konačan rezultat. Ekipa iz San Marina nije imala pravi odgovor, pa je nećemo gledati u Humskoj u narednoj rundi.

Prvi meč Partizana i Strasena igra se već 23. jula u Beogradu, dok je revanš sedam dana kasnije u Luksemburgu. Crno-bijeli će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu imati ulogu favorita, ali će nju morati da opravdaju na terenu. Pre meča protiv Luksemburžana tim Saše Ilića će gostovati Zemunu na Ubu, a između dva evropska meča čeka ih gostovanje Mačvi iz Šapca.