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Partizan preživio prvi UEFA monitoring: Uplaćeno 1,6 miliona, Humska odahnula

Partizan preživio prvi UEFA monitoring: Uplaćeno 1,6 miliona, Humska odahnula

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Partizan je izmirio dugovanja prema Evropskoj kući fudbala, pošto je uspio da uplati 1,6 miliona evra.

partizan prosao prvi uefa monitoring Izvor: MN PRESS

Partizan je uplatio 1,6 miliona evra i tako riješio prvi UEFA monitoring. Aktuelno rukovodstvo naslijedilo je brojne dugove, pa je na naplatu timu Saše Ilića došlo mnogo obaveza. Ipak, sada se u Humskoj lakše diše!

Partizan je izmirio ukupno 1,6 miliona evra obaveza koje je imao prema drugim klubovima, bivšim igračima, ali i trenerima, pa su sada kriterijumi evropske kuće fudbala napokon ispoštovani. Novac koji je klub iz Humske dugovao nije uplaćen direktno na račun UEFA, već je isplaćen onima koji su potraživali sredstva.

Partizan je sredstva obezbijedio kombinacijom redovnih klupskih prihoda, donacija i pozajmica. Kao što je već ranije navedeno, Parni valjak je spasen prodajom Andreja Kostića u Milan, pa je klub tako prihodovao 3,5 miliona evra. I tu ne bi trebalo da bude kraj, pošto u Humskoj očekuju odlaske Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića, što bi dodatno trebalo da doprinese finansijskoj stabilizaciji crno-bijelih.

Međutim, ono što svakako ne ide u korist klubu jeste činjenica da ukupna dugovanja iznose 38 miliona evra, dok je godišnji budžet smanjen sa 22 na 13 miliona. Prema tome, naredna prepreka Partizana očekuje u septembru, ali ona nije vezana za borbu na terenu, već ponovo za UEFA monitoring.

Do tada Partizan, pod vođstvom legende kluba Saše Ilića, ima obaveze u Ligi konferencija. Crno-bijeli će se sastati sa UNA Štrasenom u drugom kolu kvalifikacija za ovo takmičenje. Prvi meč na programu je 24. jula, dok je revanš zakazan sedam dana kasnije u Luksemburgu.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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