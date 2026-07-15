Partizan nikako ne smije da se opusti: Tim star 104 godine dolazi puni samopouzdanja

Partizan će u drugom kolu kavlifikacija za Ligu konferencija igrati protiv ekipe UNA Strasen iz Luksemburga

Izvor: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan, koji će u narednoj sezoni sa klupe voditi legendarni Saša Ilić, dobio je rivala u drugom kolu Lige konferencija. Beogradski tim igraće protiv UNA Strasena iz Luksemburga, a evo o kom timu se radi.

Ekipa iz Luksemburga pobedila je La Fioritu iz San Marina sa 1:0 u prvom meču, odnosno 2:0 u drugom susretu. Tako je UNA Štrasen uspio je da sa ubjedljivih 3:0 zakaže duel sa Parnim valjkom. Vjerovatno je prvi susret, na domaćem terenu, odnio prevagu, pošto je novi rival Partizana u 85. minutu postigao gol i tako zabilježio prvi pogodak u istoriji kluba u međunarodnim takmičenjima. Nema sumnje da je Nikolas Perez bio najzaslužniji, jer je u 85. minutu probudio motiv ekipe iz Luksemburga, koja je sedam dana kasnije potpuno nadigrala rivala.

Tako je Štrasen u narednom susretu, ponovo predvođen Perezom, već u 8. minutu zatresao mrežu rivala, a onda ponovo u 38. i tako overio trijumf i na gostujućem terenu.

Kakav tim čeka Partizan u drugom kolu Lige konferencija?

Partizan će igrati protiv ekipe koja ima nevjerovatnu i dugu istoriju. Ovaj tim osnovan je prije 104 godine, ali do sada nije bio prisutan na evropskoj sceni. Zapravo, uspjesi koje je Strasen ostvario prethodnih godina uglavnom su vezani za nacionalno takmičenje, odakle je u sezoni 2023/24 izborio i prvi plasman u Evropu. Od tada je krenuo uspon tima iz Luksemburga, pa je nanizao tri godine prisustva u međunarodnim takmičenjima, ali bez mnogo uspjeha.

Ako krenemo od prvog plasmana u Ligu konferencija, tada je ova ekipa doživjela potpuni debakl, pošto je finski KUPS bio bolji sa 5:0. Godinu dana kasnije gledali smo ih protiv škotskog Dandi Junajteda, ali je i ovaj tim bio bolji, iako je Strasen pružio znatno bolje izdanje i u oba meča izgubio minimalnom razlikom.

Ove sezone ekipa je otišla korak dalje i plasirala se u drugo kolo Lige konferencija, čime je ostvarila najveći uspjeh u istoriji kluba. Možda bi ritam "korak po korak" mogao da bude svetla tačka za Partizan, pa ostaje nada da će tim Saše Ilića zaustaviti prvog rivala u ovom takmičenju.

Kada Partizan igra protiv UNA Strasena?

Partizan će biti domaćin 23. jula u Beogradu, dok će se sedam dana kasnije tim legende Parnog valjka naći u Luksemburgu, gdje će odigrati revanš drugog kola Lige konferencija.

Ono što bi moglo da bude prednost Partizana, odnosno "vjetar u leđa" ekipi Saše Ilića, jeste publika. Strasen igra na stadionu koji ima kapacitet od 2.500 navijača i nosi ime An de Milevisen, što je u odnosu na 30.000 mjesta na JNA znatno manji broj. Samim tim, uloga Grobara bi još jednom mogla da bude velika.

Sastav UNA Strasena

Golmani:

Diogo Garido

Kore Ozkan

Ivan Markeš

Defanzivci:

Kino Delorž

Gale Geje

Aleksandar Sakras

Alen Agović

Lamine Ture

Tim Hol

Vezni igrači:

Eldin Rastoder

Džimi Gonsalves

Amin Zenadži

Edis Agović

Žoao Tijago

David Dadašev

Valentin Štajnmetc

Daril Mir

Napadači:

Mateus De Souza

Omar Natami

Babu Seje

Nikolas Perez

Trener:

Žeremi Dešelbor

Gor