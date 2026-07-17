Partizan predstavio dresove za novu sezonu

FK Partizan predstavio je nove dresove koje će igrači da nose u predstojećoj sezoni.

Izvor: FK PARTIZAN

Partizan uskoro kreće u novu sezonu, gostuje Zemunu na startu Superlige, a onda slijedi i prvi evropski meč protiv UNE Strasen u Ligi konferencija. Prije svega toga su se iz Humske oglasili i predstavili nove dresove.

"Stadion Partizana odredio je prepoznatljiv vizuelni koncept kampanje. Umjesto da stadion tretira samo kao kulisu, serija fotografija koje je fotografisao poznati fotograf Diogo Lopes, proslavlja emotivno nasljeđe Humske ulice njegovu arhitekturu postavlja u središte priče.Hodnici, stepeništa, tribine i prepoznatljive betonske konstrukcije postaju dio živog portreta Kluba, kolektivnog sjećanja i trajnog osjećaja pripadnosti", stoji u saopštenju kluba.

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U istom tom saopštenju dodati su i detalji o domaćoj i gostujućoj garnituri.

"Domaći dres za novu sezonu zadržava prepoznatljive crno-bijele vertikalne pruge FK Partizan, oplemenjene zlatnim i savremenim detaljima. Izrađen u prepoznatljivom Kappa KOMBAT kvalitetu, dres donosi moderan, anatomski kroj, pažljivo oblikovane detalje i 3D silikonski grb Kluba. Dizajn ostaje veran vizuelnom nasljeđu Partizana, istovremeno nudeći jasnu i savremenu interpretaciju njegovog istorijskog identiteta. Gostujući dres donosi upečatljivu plavu-bordo kombinaciju, kao omaž originalnoj kombinaciji boja prvih Partizanovih dresova."

Takođe je istaknuto da će treća garnitura da bude predstavljena naknadno, kroz zasebnu kampanju i javnost će biti na vrijeme obaviještena o detaljima toga.

"Ništa nije trebalo izmišljati"

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O dresovima je pričao i Diogo Lopes koji je imao ogroman uticaj na sve to.

"Ništa nije trebalo izmišljati. Među svim izuzetnim prostorima koje smo otkrili na stadionu Partizana, fotografisanje ovog istorijskog zdanja, pravog dragulja brutalističke arhitekture, bilo je fantastično iskustvo. Sama građevina već ima tako snažan karakter, a u njoj se osjećaju emocije koje su se taložile generacijama. Želio sam da fotografije sačuvaju taj osjećaj istorije, a da istovremeno djeluju neposredno, ljudski i živo“, istakao je Lopes.

Dresovi će se naći u prodaji od ponedeljka, 20. jula i već danas će biti dostupni u pretprodaji.

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