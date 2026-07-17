Englezi zvali Đokovića da ih tješi poslije poraza: "Znam da boli, ali to je bilo presudno"

Srpski teniser Novak Đoković dao je izjavu za BBC gdje je govorio o srceparajućem porazu Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković prokomentarisao je eliminaciju Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva. Argentinci su slavili poslije nestvarnog preokreta sa dva gola u finišu (2:1), a srpski as je u razgovoru za BBC istakao da je svijetla budućnost pred tom reprezentacijom i da će već za četiri godine imati novu šansu za plasman u finale koje čekaju još od 1966. godine.

Novak vrlo dobro zna kako izgleda kada se ostane bez cilja na posljednjem koraku, pa je imao riječi utjehe za englesku reprezentaciju.

"Nekada najmanji detalji odlučuju pobjednika na najvišem nivou sporta, to se desilo u polufinalu. Znam da je teško, znam da je srceparajuće za sve koji prate sport i za sve koji se identifikuju sa timom, ali uvijek postoji nova šansa. Imate mlad tim i budućnost je pred njima", rekao je Novak i dodao:

"Znam da je razočaranje veće jer se Svjetsko prvenstvo održava na svake četiri godine i šansa za plasman u finale je rijetka. Ali, Engleska ima neke od najtalentovanijih igrača u svom timu, engleska liga je najbolja na svijetu. Potencijal i talenat su tu", zaključio je srpski as.

Đoković veliki ljubitelj fudbala

Novak Đoković je veliki ljubitelj i poznavalac fudbala, ali se njegova prognoza finala Svjetskog prvenstva ni blizu nije ispunila. Srpski as je u meču za titulu svjetskog šampiona vidio Portugal i Meksiko, koji nisu uspjeli da stignu do završnice turnira. Ipak, najbolji teniser u istoriji mogao da prisustvuje na najvećem sportskom spektaklu. Poznato je da Lionelom Mesijem ima jako dobar odnos, te ne bi čudilo da ga vidimo na tribinama u nedjelju od 21 čas, kada je zakazano finale između Argentine i Španije.

Ono što dodatno "podgrijava" ove priče je to što se Nole trenutno nalazi u Americi gdje je premijerno prikazan njegov dokumentarac "Novak Đoković - zimski vuk".

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